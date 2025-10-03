Varapalo para Lorca en Europa: el municipio se queda sin 14 millones de fondos FEDER

El pasado 20 de marzo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca desvelaba su gran proyecto para el municipio: 'Lorca Futura'. Con un montante total de 20 millones de euros –14 procedentes de Fondos Feder y 6 aportados de las arcas municipales– el plan incluye una decena de proyectos estratégicos "que van desde la creación de infraestructuras y la rehabilitación del patrimonio histórico hasta la digitalización y la eficiencia energética", tal y como ponía de manifiesto el alcalde, Fulgencio Gil.

No obstante, la propuesta lorquina no ha pasado el primer corte establecido en las condiciones de la convocatoria. Así lo desvelaba la secretaria general del PSOE lorquino y líder de la oposición local, Isabel Casalduero, que tachaba de "despropósito" y "absoluta vergüenza" la situación; a la vez que recordaba la también reciente pérdida de las ayudas de emergencia puestas en marcha por el Estado tras las lluvias de marzo.

Isabel Casalduero, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Este es el enésimo varapalo para los lorquinos y lorquinas", señalaba la portavoz socialista, que recordaba que los fondos perdidos provienen de planes de actuación integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible a cargo de los fondos FEDER. "El Gobierno de Fulgencio Gil se desmorona con la pérdida de estos 20 millones de financiación de los que dependían todos sus proyectos de futuro para Lorca", sentenciaba Casalduero Jódar, que apostillaba: "no han llegado ni a la puntuación mínima y han tenido tiempo desde que se convocaron estas ayudas en el mes de diciembre de 2024".

A este respecto, cabe recordar que entre los proyectos incluidos en 'Lorca Futura' destacan la renaturalización de la Rambla de Tiata y del cauce del Río Guadalentín con 3,5 millones de euros; la previsión de crear una nueva gran alameda; la recuperación de los cabezos de las calles Río Segre, Tizón, Abellaneda y Ponce de León; y la renaturalización del casco histórico y los Barrios Altos. Asimismo, se incluía la restauración del Teatro Guerra tanto la fachada como el interior, del Casino Artístico-Literario y la ejecución del Plan Muralla Medieval, entre otros.

Todo sigue adelante

Minutos después de la comparecencia de Isabel Casalduero, la portavoz del Gobierno local, Rosa Medina, ratificaba que "todos los proyectos de municipio planteados por el Ayuntamiento se mantienen vigentes, al margen de la actual convocatoria de fondos europeos". Así, la también secretaria general del Partido Popular aseguraba que "no se da ningún proyecto por perdido", puesto que la convocatoria –en la que Cartagena, por ejemplo, obtenía 8 millones– consistía "sólo era una de las posibles vías de financiación emprendidas por el Ayuntamiento".

Presentación de 'Lorca Futura', el pasado mes de marzo. / Daniel Navarro

"Seguimos adelante con la firme convicción de luchar por la consecución del proyecto de municipio que estamos desarrollando en Lorca. Por eso quiero agradecer a los trabajadores municipales su trabajo en este sentido, y anticipo que vamos a impugnar esta decisión", apuntaba Medina Mínguez, que acusaba al PSOE de "sobreactuar, manipular y pintar un apocalipsis que sólo existe en su partido"; todo ello, para terminar señalando: "si cada vez que no lograba unos fondos durante su mandato se ponía tan compungida, debió pasar cuatro años realmente tortuosos".