Cultura ratifica la desprotección de seis fachadas 'apeadas' del Casco Histórico de Lorca

"Se trata de un hito en la rehabilitación de la ‘Vieja ciudad’ al aplicar el sentido común a la falta de valor histórico, arquitectónico o ambiental de estos restos que hoy no cumplen los requisitos". Así lo afirmaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en el transcurso de una comparecencia en la que informaba de la resolución adoptada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes al respecto de la solicitud realizada por el Ayuntamiento para reducir el grado de protección de seis fachadas apeadas ubicadas en el Casco Histórico.

A este respecto, Gil Jódar añadía que los restos de las construcciones demolidas como consecuencia de los terremotos de 2011 habían perdido "por completo su interés arquitectónico, histórico, artístico y arqueológico", significando además que la perspectiva urbana protegida en el Conjunto Histórico de la ciudad "va a ser respetada en la recuperación, procurando la visualización del paisaje urbano en conjunto". Del mismo modo, el regidor aludía a la "inviabilidad técnica" que suponía la reconstrucción de los inmuebles manteniendo las fachadas

Gil Jódar comparecía junto a varios representantes de Urbanismo. / L.O.

La localización concreta de las fachadas es calle de los Tintes, esquina con calle Puerta de San Ginés; calle Cava, 44; calle Cava, 46; calle Leonés, 7, un terreno adquirido recientemente por el Ayuntamiento; calle Abad de los Arcos, 6; calle Santiago, 7; y calle Martín Piñero, 7. "Esta decisión deja abierta la puerta al Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Lorca, Peprich, que estaba pendiente de esta resolución", apuntaba el primer edil, que terminaba recapitulando los avances del plan de reconstrucción forzosa impulsado por el Ayuntamiento en la zona antigua de la Ciudad del Sol.

Desafío urbanístico

En este sentido, Fulgencio Gil terminaba cifrando en una veintena los solares que ya han iniciado su proceso de reconstrucción, refiriéndose como "desafío urbanístico" al proyecto que permitirá recuperar uno de los espacios monumentales de mayor importancia del Levante español. "Nuestras pretensiones van más allá de rehabilitar el conjunto histórico. Queremos recuperar la vida en esa parte de la ciudad y, con ella, el comercio y la hostelería que en otras épocas hicieron del lugar uno de los más transitados", terminaba.