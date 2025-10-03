El Ayuntamiento consigue fondos europeos para recuperar la piscina municipal de verano de Alcantarilla

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha conseguido una subvención europea de 11 millones de euros para poner en marcha el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Alcantarilla, que consiste recuperar la piscina municipal de verano, rehabilitar el Chalet de José María Precioso, convertir el edificio Ruiz Carrillo en un espacio de usos múltiples y renovar el Archivo Histórico Municipal, entre otras grandes actuaciones para mejorar los servicios y la calidad de vida en el municipio.

La alcaldesa, Paqui Terol, explica que “contar con una piscina municipal de verano, al aire libre, es un servicio tan importante como demandado por los vecinos del municipio en los últimos años, así que teníamos clarísimo que podríamos todo nuestro esfuerzo en encontrar la financiación para hacerla realidad”.

En concreto, el Ayuntamiento reconstruirá las instalaciones de la antigua piscina de verano, situada junto al Polideportivo Municipal, “un área de 3.700 m2 en la que vamos a construir una nueva piscina, con zonas verdes y otros espacios de ocio, más modernos y adaptados a las necesidades actuales de los vecinos”, señala la alcaldesa.

Las instalaciones están en desuso desde que la antigua piscina cerró al público en 2012 y en 2024 el Ayuntamiento dio los primeros pasos para recuperar este servicio municipal, al reconstruir completamente la zona de vestuarios.

Otras actuaciones

Otro proyecto de gran envergadura es la ampliación del Archivo Histórico Municipal, situado en la antigua Casa Cayitas, declarada Bien de Interés Cultural, con la construcción de un nuevo edificio anexo, que contará con un ascensor y mejorará la accesibilidad del edificio principal.

El Plan también incluye la rehabilitación del Chalet de José María Precioso, un edificio modernista de principios del siglo XX que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, para dedicarlo a usos culturales, y del edificio Ruiz Carrillo, que albergó el antiguo Archivo Histórico entre 1998 y 2008, para convertirlo en un nuevo espacio de usos múltiples.

El resto de los 11 millones de euros el Ayuntamiento los empleará en mejorar la eficiencia energética de la piscina municipal cubierta y del Centro Cultural Infanta Elena, ampliar las zonas verdes de la ciudad y mejorar las que ya hay, ampliar las vías peatonales y ciclistas, crear una vía verde desde la plaza Adolfo Suárez hasta la piscina municipal descubierta, así como incrementar los servicios digitales a disposición de la ciudadanía y de la administración.

Del total de 11.090.013 euros con los que está dotado el Plan, el Ayuntamiento aporta 4,43 millones de euros y los 6,65 millones de euros restantes están subvencionados por la Unión Europea, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que forma parte de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2021-2027.