El Teatro Guerra de Lorca cumple un año clausurado

El 9 de octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Lorca anunciaba el cierre 'temporal' del Teatro Guerra. Por aquel entonces, el edil responsable de Cultura, Santiago Parra, explicaba que la clausura se debía a los trabajos de sustitución del sistema contra incendios y que, si no surgían "imprevistos de relevancia", el escenario del teatro más antiguo de la Región volvería a estar operativo 3 meses después, es decir, en enero.

Sin embargo, un año después el corral continúa cerrado, un hecho que ha generado grandes críticas por parte del PSOE. Nines Mazuecos, edil socialista, era la encargada de dar voz al asunto, acusando al equipo de Gobierno de "abandonar por completo" el inmueble. "El cierre indefinido del Teatro Guerra es una vergüenza y un incumplimiento flagrante de la Ley de Patrimonio. El Ayuntamiento, como titular del edificio, es el responsable de su mantenimiento y está incumpliendo tanto la normativa estatal como la regional", señalaba.

Interior del Teatro. / L.O.

Del mismo modo, Mazuecos Moreno reclamaba la adopción de medidas urgentes para evitar que el inmueble siga degradándose, además de una actuación inmediata que permita a la ciudad recuperar un edificio que calificaba como el "corazón cultural" de la ciudad.

Problemas estructurales

Al respecto de las declaraciones realizadas por Nines Mazuecos, fuentes municipales explicaban que tras localizar daños en el sistema contra incendios, también se habrían encontrado diversas incidencias que afectaban "a la propia estabilidad de inmueble", un hecho que multiplicaba por cuatro el presupuesto de las obras. "No vamos a poner en riesgo la seguridad de los profesionales que allí trabajan ni del público asistente a los eventos y espectáculos", señalaban estas mismas fuentes, que no dudaban en acusar a la anterior corporación –liderada por el socialista Diego José Mateos– de no haber solventado antes los problemas del edificio.

"El objetivo es conseguir financiación cuanto antes para poder llevar a cabo todas las tareas que se dirigen fundamentalmente a garantizar la seguridad del teatro, un proceso que ya está en marcha", terminaba el comunicado emitido por el Ayuntamiento.