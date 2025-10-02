El soterramiento de Lorca también obliga a cerrar el paso de la Alameda de la Constitución

Escasos días después de la reapertura de la Alameda de Cervantes, las obras del soterramiento en el casco urbano de Lorca obligan a clausurar otro punto. En este caso, se trata de la Alameda de la Constitución, que se cerrará a la altura de la vía férrea, desde el próximo lunes, 6 de octubre, al 31 de diciembre de 2025.

Así lo informaba el Ayuntamiento, que hacía pública la petición de ADIF con respecto al cierre. El edil de Infraestructuras, Ángel Meca, especificaba que el pasillo seguridad peatonal alternativo por la calle Dr. Jiménez Díaz, Alameda Ramón y Cajal, Alameda Corregidor Lapuente..., será señalizado debidamente por la propia entidad, que es la responsable según la normativa vigente.

Materiales almacenados junto al paso que se cerrará el lunes. / Daniel Navarro

Asimismo, de cara a ocasionar las menores molestias posibles a los vecinos, por parte de los servicios municipales y Policía Local, se ha habilitado un aparcamiento gratuito cerrado e iluminado para uso exclusivo de los vecinos afectados, en la calle Francisco Rabal. También desde el Ayuntamiento se han limpiado y adecuado, mediante hormigonado y pavimentación, los dos callejones con accesos peatonales a la Casa del Deporte, que quedarán iluminados y cerrados por la noche, con acceso exclusivo de los residentes

Colaboración y comprensión

Durante su comparecencia, Ángel Meca agradecía "la colaboración de los vecinos y pedimos comprensión por las molestias que pueda ocasionarles la consecución de las obras del soterramiento", recordando además que "este es un proyecto de gran envergadura y que, desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando en coordinación con distintas Concejalías, Policía Local, etc., para la propuesta de alternativas de cara a los próximos cortes por las obras".