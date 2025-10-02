Policía Nacional reclama más efectivos en Lorca para seguir reduciendo la "alarma social"

Un año más, los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Lorca se echaban a la calle para celebrar la festividad de los Ángeles Custodios, sus patrones. En un acto cargado de simbolismo, en el que se reconocían los méritos de diferentes colaboradores así como de varios oficiales, y que también era de celebración.

Así lo indicaba el jefe de la comisaría, Pedro Montiel, que expresaba su satisfacción por el mantenimiento de los índices de criminalidad en la Ciudad del Sol. "Está todo controlado, Lorca es una ciudad segura, la población que tiene es más segura que otras con menos población", señalaba el comisario, que aprovechaba para reclamar más medios humanos para el destacamento.

Acto celebrado por la Policía Nacional con motivo de la festividad de los ángeles custodios. / Daniel Navarro

Una petición que realizaba con el objetivo de disminuir la alarma social que generan ciertos incidentes como los robos con violencia e intimidación, un tipo de delito que en los últimos tiempos ha aumentado en la ciudad; siendo esta una afirmación que corroboran los datos del Ministerio del Interior, puesto que entre enero y junio de este año se registraban 69 hurtos de este tipo. "Con 15 o 20 policías más podría asumir esa pequeña carencia que tenemos", aseguraba Montiel, que cifraba en más de un centenar los agentes que en la actualidad realizan labores operativas en el municipio, además de otros cincuenta que se dedican a otros asuntos.

Principio de autoridad

Por su parte el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se sumaba a las palabras del comisario, reclamando "libertad de actuación" para que los policías puedan "garantizar los derechos de los ciudadanos y protegernos". Del mismo modo, el regidor pedía más efectivos, aludiendo a la gran extensión del casco urbano como motivo principal: "tenemos más de 12 núcleos de barrios urbanos y, por lo tanto, no es un municipio ni una ciudad al uso".

Durante el acto se entregaban diversos honores y reconocimientos. / Daniel Navarro

Por otro lado, Gil Jódar aprovechaba para reiterar la reclamación del Ayuntamiento –aprobada en Pleno el pasado lunes– al Gobierno de España del endurecimiento de las penas a delincuentes reincidentes. "Es un fenómeno actual, una modalidad de delincuencia que está actualmente en boga, que genera una gran tensión social", aportaba el primer edil, que también pedía la expulsión del territorio nacional "en aquellos casos en que sea procedente". "Son demandas de la sociedad que creo que los poderes públicos debemos atender y debemos hacerlo con energía y con decisión", terminaba.

Nueva unidad móvil

De forma previa al acto, el comisario mostraba la nueva unidad móvil incorporada a la comisaría de Lorca, y que prestará servicio en toda la comarca. Concretamente, el vehículo permitirá a los vecinos de Águilas, Totana, Puerto Lumbreras, Moratalla y Caravaca de la Cruz obtener el DNI y el Pasaporte sin desplazarse a Lorca.

Denominados como Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) estos operativos permiten realizar los trámites en menos de diez minutos, ya que incorporan toda la tecnología presente en las comisarías físicas. Siendo este el tercer vehículo de este tipo que prestará servicio en la Región de Murcia, en él también se podrá actualizar la contraseña y el certificado de los DNI electrónicos de manera rápida; todo ello, siempre y cuando se haya solicitado cita previa.