Molina de Segura lanza avisos personalizados para los vecinos de las zonas inundables

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha un nuevo sistema de alertas personalizadas para vecinos que residen en zonas inundables, con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención ante episodios de lluvias intensas o tormentas.

Este servicio, complementario al ES-Alert, permitirá a los ciudadanos inscritos recibir directamente en sus teléfonos móviles alertas oficiales por lluvias y tormentas con el nivel de riesgo correspondiente (amarillo, naranja o rojo), medidas de autoprotección concretas y adaptadas a cada situación e información actualizada sobre el estado de las ramblas y los cauces del río Segura.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, afirmó que «en Molina de Segura actuamos con previsión: porque proteger la vida y el bienestar de nuestros vecinos está siempre por delante de cualquier adversidad». Así, prosiguió, «gracias a la implicación del equipo de Gobierno y a la colaboración de voluntarios de Protección Civil, hoy damos un paso más en la construcción de una ciudad preparada, segura y resiliente frente a los retos climáticos».

El regidor subrayó también el carácter innovador de esta medida: «No se trata solo de recibir un aviso, sino de ofrecer a cada vecino de las zonas más vulnerables la información que necesita en tiempo real para saber cómo actuar. Esto convierte a Molina de Segura en un referente en materia de prevención y autoprotección».

Por su parte, el concejal de Protección Civil, Antonio Martínez, señaló que «contar con un canal de difusión directo con los vecinos más expuestos nos permitirá ganar rapidez y eficacia en momentos críticos, donde cada minuto cuenta. Se trata de un paso adelante en la modernización de los servicios municipales y en la cercanía con nuestros vecinos».

Las personas que residan en zonas inundables y aún no estén inscritas pueden solicitarlo fácilmente a través del formulario disponible en la Concejalía de Protección Civil (en el edificio de Policía Local) o descargándolo en la web proteccioncivil.molinadesegura.es/deseo-ser-alertado. Una vez cumplimentado, se deberá enviar por correo electrónico a alertasproteccioncivil@molinadesegura.es.