Lorca presentará más de 200 memorias para acceder a las ayudas por las lluvias de marzo

Más de 200 memorias que arrojan un total de casi 3 millones de euros en daños. Esto es lo que el Ayuntamiento de Lorca presentará ante el Gobierno de España con el objetivo de obtener fondos con los que sufragar las reparaciones necesarias tras las fuertes lluvias registradas durante el pasado mes de marzo en diferentes puntos del término municipal. Ángel Meca, edil responsable de Infraestructuras, daba cuenta de estos datos referentes a elementos dependientes del Consistorio, especificando que según las condiciones de la convocatoria las ayudas cubrirán hasta el 50% del coste de las obras.

Imagen de archivo de los daños registrados en Lorca. / Daniel Navarro

"Los servicios técnicos municipales trabajan intensamente para presentar toda la documentación exigida dentro del plazo. La valoración económica de los daños recopilados en dichas memorias supera ya los 2,3 millones de euros y podría rondar los 3 millones de euros una vez finalizado el inventario completo de daños, una cifra que subraya la magnitud de los daños ocasionados", significaba Meca Ruzafa. Estos informes técnicos, que abarcan desde pequeñas reparaciones hasta grandes obras de restitución, serán remitidos a la plataforma estatal habilitada para concurrir a las subvenciones antes de la fecha límite fijada el próximo lunes.

7 meses después

A este respecto, el edil responsable de ramo criticaba la demora de las ayudas, cuya convocatoria llega 7 meses después de la emergencia, así como la falta de información al respecto del resto de medidas previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros para paliar los daños ocasionados. "Es necesario que se publiquen el resto de medidas para la reparación de los daños contempladas, especialmente las relativas a la cobertura de los gastos de emergencia que tuvieron que afrontar tanto el propio Ayuntamiento como los vecinos y particulares afectados", subrayaba.

Del mismo modo, Meca expresaba su preocupación por estas lagunas, a la vez que reiteraba “la necesidad de que Lorca reciba un trato adecuado dada la gravedad de los daños sufridos. En este sentido, el Ayuntamiento insta una vez más al Ejecutivo estatal a agilizar y completar los mecanismos de ayuda comprometidos, para garantizar que tanto la administración local como los damnificados puedan acceder a todas las compensaciones y recursos necesarios para la reparación de los daños”.