Reclaman a la CHS que instale sistemas de alerta temprana en los cauces de Lorca

Lorca no quiere ser –de nuevo– víctima de riadas e inundaciones. Y para ello, escasos días después del décimo tercer aniversario de la última riada que asoló el municipio, el Ayuntamiento ha vuelto a pedir a la Confederación Hidrográfica del Segura que instale un sistema de alerta temprana para las ramblas y cauces del municipio que permita monitorizar el estado de los mismos así como avisar de posibles avenidas.

“En diciembre de 2024, solicitábamos a la Confederación Hidrográfica del Segura la implantación en el municipio de Lorca de un sistema de alerta temprana que permitiera monitorizar en tiempo real el caudal de las ramblas del municipio ante eventos de lluvias torrenciales, similar al que la Confederación Hidrográfica del Júcar contrató por procedimiento de urgencia tras la DANA de Valencia del pasado año, pero no hemos tenido respuesta", señalaba el concejal de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez.

José Martínez, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En este sentido, el edil ponía de manifiesto la importancia de este tipo de mecanismos, que combinan la monitorización continua con sensores y estaciones meteorológicas y la difusión rápida de avisos a la población, lo que permite poder ofrecer una respuesta anticipada y efectiva ante riadas o inundaciones. "La necesidad e importancia de contar con estos sistemas es más que prioritaria", subrayaba Martínez García, que aludía a las obras del Corredor Mediterráneo como un factor más a la hora de valorar el riesgo en el Valle del Guadalentín: "están cambiando la orografía del terreno. Si a ello le sumamos la ausencia de infraestructuras de protección frente a riadas, como las presas de laminación para las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, nos vemos ante un grave problema en el caso de lluvias torrenciales", apostillaba.,

Mejoras en el SAIH

Al respecto del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del ente confederado, que recientemente anunciaba la contratación de un paquete de mejoras para el mismo por valor de medio millón de euros, el responsable municipal de Emergencias criticaba que en el pliego de condiciones no se haya incluido la monitorización de las ramblas con mayor riesgo de avenida del municipio de Lorca, ni que se integre un sistema de alerta temprana (SAT) así como un sistema de ayuda a la toma de decisiones (SAD), similar a los existentes en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Segura y los que están en fase de implantación en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Sala de monitorización del SAIH. / CHS

"Son fundamentales en el ámbito de protección civil para garantizar la seguridad de la población, por lo que nos vemos en la necesidad de reclamar de nuevo a la CHS su implantación" señalaba el concejal, que conminaba al MITECO –entidad de la que depende la CHS– a adoptar medidas preventivas "de todo tipo" mientras no se ejecuten los proyectos de defensa hidráulica.

En cuanto a los cauces más peligrosos, José Martínez señalaba: "hablamos de aguas arriba de los cauces de Béjar, Torrecilla, además de en todas las ramblas que atraviesan la trama urbana de la ciudad de Lorca y las del margen derecho de la rambla del Guadalentín integradas en el casco urbano, especialmente en la rambla Salada y en la de los Arcos, rambla del río Amir en Ramonete, y la rambla Saldada en Zarcilla de Ramos, integrando así a las grandes ramblas del municipio de Lorca y Puerto Lumbreras".