Lorca cumple su cuarto año sin servicio ferroviario

Cuatro años se cumplían este miércoles desde la última vez que un tren pasara por el municipio de Lorca. Cuatro años han pasado desde aquel 1 de octubre de 2021 y, a pesar de los avances en las obras del Corredor Mediterráneo, aún no se conoce la fecha de la vuelta de los trenes a la Ciudad del Sol. Rosa Medina, portavoz del Gobierno de Lorca, aprovechaba la efeméride para, junto a representantes de los Ayuntamientos de Puerto Lumbreras y Totana, reclamar la máxima celeridad en los trabajos, así como la recuperación del servicio cuando las actuaciones alcancen la estación de San Diego.

"No podemos seguir más tiempo sin trenes. Nos los quitaron hace cuatro años y sin fecha de recuperación, como en los años 80 se habían cargado nuestra conexión con Almería y Granada. Nuestra única comunicación es una autovía colapsada. Y, encima, hemos conocido que este proyecto está salpicado por la corrupción en el seno del PSOE y del Gobierno de la Nación", significaba Medina Mínguez, que aprovechaba criticar la línea de autobuses sustitutiva del servicio ferroviario.

Rosa Medina junto a los representantes de Puerto Lumbreras y Totana. / L.O.

"Exigimos que se cumplan las previsiones que apuntaban que en la primavera del próximo año se retomarían las Cercanías y llegaría el AVE. Vivimos una situación insostenible para muchos trabajadores y estudiantes, que no tienen forma de llegar a sus trabajos y aulas a primera hora" sentenciaba la también edil de Desarrollo Local y Educación, que terminaba recordando la reclamación municipal al respecto de la recuperación de la conexión ferroviaria con Almería y Granada.

Se cumplen los plazos

Poco después de las declaraciones de la secretaria general del Partido Popular lorquino, el PSOE salía al paso. Y lo hacía a través de José Ángel Ponce, que apuntaba: "las obras siguen su curso y cumplen los plazos previstos". En este sentido, el concejal acusaba al equipo de Gobierno de "perder el tiempo en criticar lo que funciona" en lugar de "ofrecer soluciones a los vecinos". "El PP tiene a Lorca más sucia que nunca, más abandonada que nunca y con unos problemas de tráfico que ellos mismos han generado por su irresponsabilidad", sentenciaba Ponce Díaz.