Gobierno regional y Ayuntamiento renuevan la calle Begastri de Cehegín

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cehegín van a dar respuesta a una reivindicación de los vecinos del municipio que desde hace tiempo demandaban una renovación integral de la céntrica calle Begastri, una de las más importantes y transitadas del municipio.

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha concedido 467.104 euros para la ejecución de este proyecto, incluido en el Plan de Obras y Servicios 2024-25, cuyo coste asume en su totalidad el Gobierno regional. Este presupuesto supone un crecimiento del 48,6 por ciento respecto al anterior plan, esto es, 152.772 euros más. La obra se lleva a cabo porque el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, decidió incluir esta actuación en el plan de obras de la Comunidad.

El consejero, Marcos Ortuño, junto con la alcaldesa, Alicia del Amor, visitó hoy las obras de rehabilitación en esta calle, desde su intersección con la calle Carmen Conde y la calle Abderramán II, “un ejemplo de las actuaciones que emprende el Gobierno regional, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El proyecto, que estará concluido antes de que acabe el año, contempla la instalación de servicios urbanos y pavimentación de aceras y vial con el fin de dar una solución al estado deteriorado que presentaban, mejorando así la accesibilidad y seguridad de los viandantes.

“La apuesta por el municipalismo es una de las señas de identidad del Ejecutivo que preside López Miras, un gobierno que colabora muy estrechamente con los ayuntamientos con el objetivo de prestar los mejores servicios y de garantizar infraestructuras de calidad a sus vecinos”, subrayó Ortuño.

"Esfuérzo presupuestario"

Arreglo de la calle Begastri, a través del Plan de Obras y Servicios / Enrique Soler

El consejero recordó que este “esfuerzo presupuestario” es más relevante puesto que la Región de Murcia es la comunidad autónoma peor financiada de España. Aun así “queremos reforzar esa vocación municipalista para que esa infrafinanciación no repercuta en las ayudas que seguimos otorgando a las corporaciones locales puesto que apostando por los ayuntamientos estamos también apostando por hacer más y mejor región”.

“Esta actuación supone un antes y un después para uno de los ejes principales de nuestro municipio. Era una demanda vecinal que llevábamos tiempo escuchando y hoy por fin es una realidad. Nuestro compromiso es seguir mejorando cada rincón de Cehegín para que nuestros vecinos vivan en un entorno más cómodo, accesible y seguro”, ha destacado la alcaldesa Alicia del Amor.

Esto ha permitido llevar a cabo proyectos como la renovación integral de la calle Begastri, que “contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cehegín, que dinamiza la economía local y regional y que es todo un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones”.

El Plan de Obras y Servicios, gestionado por la Dirección General de Administración Local, permite llevar a cabo actuaciones que responden al objetivo de que “todos los ciudadanos de la Región cuenten con las mismas oportunidades y con los mismos servicios”, añadió Ortuño.