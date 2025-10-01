La obra del aclamado José Royo llega al Huerto Ruano de Lorca

La obra del aclamado artista valenciano José Royo estará presente en el Huerto Ruano de Lorca durante casi todo el mes de octubre. Así lo anunciaba el edil responsable de Cultura, Santiago Parra, que hacía hincapié en que las obras de la exposición –todas de la serie Essence– serán expuestas por primera vez en suelo español tras su itinerancia por Norteamérica. "Esta muestra supone el regreso del artista a su país tras más de 30 años exponiendo en las principales ciudades de EEUU, Japón o Inglaterra (con muy pocas excepciones, como el Palau de la Música de Valencia en 2008 o el Museo Diocesano de Barcelona en 2006)", explicaba el concejal.

Santiago Parra durante la presentación. / L.O.

A este respecto, cabe señalar que la inauguración se llevará a cavo este viernes, pudiéndose visitar de forma gratuita en el horario habitual del Huerto Ruano, es decir, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas hasta el 30 de octubre. "Con esta serie, intento renovar el concepto de esfuerzos anteriores; no tiene una ‘historia’ que contar, ni siquiera un contexto de unión. La idea es potenciar la parte más pequeña de la figuración, la ‘esencia’, con color y contraste. Fondos lisos, colores ácidos y/o metalizados con marcos textuales válidos por sí mismos, no dependiendo de los aspectos figurativos. Respecto al contenido temático, no le estoy diciendo al espectador lo que está observando. Sólo propongo una escena, tanto abstracta como figurativa, donde el visitante puede extrapolar el resto del contenido" indicaba al respecto de la muestra el propio autor.

"No es la primera vez que Lorca acoge exposiciones de artistas de renombre internacional, posicionándose como sede indispensable para grandes escultores, pintores…, y el Palacete del Huerto Ruano como espacio singular especialmente apropiado para este tipo de activaciones, reforzando su potencial como enclave de proyección cultural y artística. En este caso, el visitante podrá disfrutar de parte de la obra de uno de los artistas más destacados del ámbito internacional, por lo que animo a todos a disfrutar de esta gran exposición con la que tenemos el placer de contar en nuestra ciudad", terminaba Parra Soriano.