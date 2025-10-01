Cultura
La obra del aclamado José Royo llega al Huerto Ruano de Lorca
Gratuita, la muestra será visitable entre el 3 y el 30 de octubre
La obra del aclamado artista valenciano José Royo estará presente en el Huerto Ruano de Lorca durante casi todo el mes de octubre. Así lo anunciaba el edil responsable de Cultura, Santiago Parra, que hacía hincapié en que las obras de la exposición –todas de la serie Essence– serán expuestas por primera vez en suelo español tras su itinerancia por Norteamérica. "Esta muestra supone el regreso del artista a su país tras más de 30 años exponiendo en las principales ciudades de EEUU, Japón o Inglaterra (con muy pocas excepciones, como el Palau de la Música de Valencia en 2008 o el Museo Diocesano de Barcelona en 2006)", explicaba el concejal.
A este respecto, cabe señalar que la inauguración se llevará a cavo este viernes, pudiéndose visitar de forma gratuita en el horario habitual del Huerto Ruano, es decir, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas hasta el 30 de octubre. "Con esta serie, intento renovar el concepto de esfuerzos anteriores; no tiene una ‘historia’ que contar, ni siquiera un contexto de unión. La idea es potenciar la parte más pequeña de la figuración, la ‘esencia’, con color y contraste. Fondos lisos, colores ácidos y/o metalizados con marcos textuales válidos por sí mismos, no dependiendo de los aspectos figurativos. Respecto al contenido temático, no le estoy diciendo al espectador lo que está observando. Sólo propongo una escena, tanto abstracta como figurativa, donde el visitante puede extrapolar el resto del contenido" indicaba al respecto de la muestra el propio autor.
"No es la primera vez que Lorca acoge exposiciones de artistas de renombre internacional, posicionándose como sede indispensable para grandes escultores, pintores…, y el Palacete del Huerto Ruano como espacio singular especialmente apropiado para este tipo de activaciones, reforzando su potencial como enclave de proyección cultural y artística. En este caso, el visitante podrá disfrutar de parte de la obra de uno de los artistas más destacados del ámbito internacional, por lo que animo a todos a disfrutar de esta gran exposición con la que tenemos el placer de contar en nuestra ciudad", terminaba Parra Soriano.
Sobre José Royo
Nacido en Valencia en 1941, estudió con los mejores maestros de su ciudad, hasta que tuvo la edad suficiente para ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. Completó sus estudios viajando por los grandes museos del mundo, empapándose de los clásicos y de los maestros Impresionistas. Estas influencias han marcado su desarrollo pictórico hasta el punto de convertirse él mismo en un maestro del post- impresionismo.
El cambio decisivo en su pintura llegará cuando el pintor decide trasladar su vivienda al campo. Entre los pinos, Royo construye la casa que traerá la luz y el color a su obra, la que será una réplica exacta de su iconografía y viceversa. Y la que le convertirá en embajador de la luz y el color mediterráneos en todo el mundo.
La tranquilidad en que transcurre la vida cotidiana de Royo (pintando de la mañana a la noche) produce un efecto contrario en su trayectoria profesional, en la que, a partir de los años setenta, se suceden los éxitos de forma vertiginosa, primero en España, enseguida en toda Europa. El encanto mediterráneo modelado por el virtuosismo de Royo, sedujo también el mercado japonés y después el sudamericano, pero ha sido, sobre todo, el éxito en Estados Unidos, donde expone en las principales ciudades (San Francisco, New York, Los Ángeles, New Orleans…) el que ha consolidado a este artista como una de las figuras artísticas claves de nuestra época.
Sus series de obra especiales, en las que Royo explora nuevos formatos, materiales y pinceladas (Ingrávidos, Génesis, Sagittas, Harem, Mujeres, Equus o Essence) han sido expuestas en Museos como el Coral Spring Museum (Miami), el Museo Diocesano (Barcelona), Haggim Museum de Stockton (California), Artrium Ginebra, Museu Miramar (Sitges), Palau de la Música (Valencia),Almudín de Valencia, Palacio de los Serrano (Ávila).
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia