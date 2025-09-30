Vuelve la normalidad al tráfico de Lorca con la reapertura de la Alameda de Cervantes

Tal y como se anunció el pasado mes de junio, este martes 30 de septiembre se reabría al tráfico rodado el antiguo paso a nivel de la Alameda de Cervantes, devolviendo así la normalidad a parte de la Ciudad del Sol. Y es que, desde primeras horas del 25 de junio, el cierre de una de las principales vías de evacuación de Lorca –junto a Santa Clara, que sí permanece clausurada– provocaba un colapso en la circulación que se notaba, especialmente con el inicio de curso, por todo el casco urbano.

A este respecto el edil de Calidad Urbana y Policía Local, Juan Miguel Bayonas, agradecía "la cooperación y paciencia de los vecinos y residentes" durante el periodo de cierre, que se repetirá el año próximo. "Será menos lesivo, ya que habrá un vial alternativo por la calle María Agustina, además de contar ya con la Avenida de Santa Clara, lo que supondrá un impacto menor, generando menos inconvenientes a los ciudadanos", concretaba el concejal.

Juan Miguel Bayonas, este martes en el paso de Cervantes. / L.O.

Asimismo, Bayonas López recordaba que a pesar de las previsiones de Adif, que en un primer momento optaba por cerrar el paso durante un periodo continuado en el tiempo, la solicitud realizada por el Ayuntamiento de realizar el corte en dos fases era escuchada. En este sentido, el edil reiteraba el compromiso municipal para que la empresa adjudicataria escuche las peticiones de los vecinos del municipio.

"Estamos ante un proyecto de gran envergadura y los trabajos continuarán durante bastante tiempo. Para nosotros es fundamental, contar con un canal constante de comunicación con ADIF y la empresa encargada de las obras, para poder atender a futuras reordenaciones, alternativas de tráfico, etc., con el objetivo siempre de generar las menores molestias posibles a los vecinos y visitantes", señalaba, para terminar agradeciendo el trabajo realizado por los diferentes servicios municipales implicados en el dispositivo creado para minimizar los efectos del corte.

Paso de Cervantes, ya abierto al tráfico. / L.O.

Según lo previsto

Por su parte, la secretaria general del PSOE lorquino, Isabel Casalduero, se mostraba satisfecha por la reapertura, señalando que "las obras del AVE avanzan según lo previsto y con inversiones millonarias, frente a un PP de Fulgencio Gil incapaz de dar soluciones para paliar las molestias de los vecinos". Del mismo modo, la líder de la oposición local lamentaba que, "mientras el Gobierno de España cumple con lo que promete y que cada vez falta menos para ver el resultado de este esfuerzo histórico, el PP en Lorca se limita a criticar y cruzarse de brazos, sin hacer absolutamente nada para compensar las molestias lógicas que genera una obra de esta envergadura".

"En lugar de arrimar el hombro y trabajar en soluciones para los vecinos, prefieren instalarse en la queja y el oportunismo político", apostillaba Casalduero Jódar, que terminaba recordando: "el Gobierno de España está destinando muchos millones de euros a Lorca para garantizar la llegada del AVE y mejorar nuestras infraestructuras ferroviarias, cumpliendo plazos y compromisos".

A destajo

En cuanto a las labores ejecutadas en la zona, que se llevaban a cabo durante largas jornadas por parte de los operarios de manera que pudiera cumplirse el plazo acordado con el Ayuntamiento, cabe señalar que se han centrado en el desvío de las diversas canalizaciones de luz, agua o saneamiento que cruzaban el lugar. Una vez realizadas estas labores, durante el siguiente corte se procederá a construir el túnel propiamente dicho.