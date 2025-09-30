Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorca vuelve a correr contra el Parkinson este domingo

A partir de las 10 horas se celebrará la prueba, incluida en el Circuito Local de Carreras Populares

Imagen de archivo de la salida de la 'Run for Parkinson's' de Lorca.

Daniel Navarro

Los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) acogerán el próximo domingo 5 de octubre una nueva edición de la carrera solidaria Run for Parkinson’s (Corre por el Parkinson), a beneficio de la Asociación Lorquina de Parkinson (ASLEP). La cita, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca en colaboración con la Policía Nacional, dará comienzo a las 10:00 horas con salida y meta en la Plaza de la Policía Nacional, situada junto a la comisaría.

Esta carrera, que se integra dentro de la Ruta Solidaria 091 de Policía Nacional y supone la última prueba del vigésimo tercero Circuito Local de Carreras Populares de Lorca, contará con varias categorías –según la edad y el nivel– habiéndose consolidado en el calendario local como una de las citas deportivas más multitudinarias del municipio.

La presentación se llevaba a cabo en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento.

En la presentación tomaban parte el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, el comisario de Policía Nacional, Pedro Montiel, y la presidenta de ASLEP, Isabel Morales, quienes destacaban el carácter solidario y festivo de esta cita deportiva. Al respecto de los premios, cabe señalar que se entregarán medallas conmemorativas de los 46º JDG a los tres primeros clasificados de cada categoría y premios especiales a los tres primeros de la clasificación general (masculina y femenina). También se reconocerá a los tres primeros/as policías nacionales clasificados en las diferentes categorías y se otorgarán los trofeos a los tres primeros ganadores del Circuito Local de Carreras Populares (masculino y femenino).

Inscripciones hasta el jueves

Las inscripciones para la carrera del domingo se pueden realizar hasta el próximo jueves 2 de octubre, hasta las 14.00 horas, en la plataforma www.asuspuestos.es con un precio de 6 euros la carrera absoluta y tres euros los menores. La participación de los Petates es gratuita y se realiza el mismo día de la prueba. Toda la recaudación obtenida irá destinada a la ONG beneficiaria, ASLEP. Las personas inscritas recibirán como obsequio la camiseta conmemorativa de la prueba.

