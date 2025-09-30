Lorca vuelve a correr contra el Parkinson este domingo

Los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) acogerán el próximo domingo 5 de octubre una nueva edición de la carrera solidaria Run for Parkinson’s (Corre por el Parkinson), a beneficio de la Asociación Lorquina de Parkinson (ASLEP). La cita, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca en colaboración con la Policía Nacional, dará comienzo a las 10:00 horas con salida y meta en la Plaza de la Policía Nacional, situada junto a la comisaría.

Esta carrera, que se integra dentro de la Ruta Solidaria 091 de Policía Nacional y supone la última prueba del vigésimo tercero Circuito Local de Carreras Populares de Lorca, contará con varias categorías –según la edad y el nivel– habiéndose consolidado en el calendario local como una de las citas deportivas más multitudinarias del municipio.

La presentación se llevaba a cabo en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento. / L.O.

En la presentación tomaban parte el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, el comisario de Policía Nacional, Pedro Montiel, y la presidenta de ASLEP, Isabel Morales, quienes destacaban el carácter solidario y festivo de esta cita deportiva. Al respecto de los premios, cabe señalar que se entregarán medallas conmemorativas de los 46º JDG a los tres primeros clasificados de cada categoría y premios especiales a los tres primeros de la clasificación general (masculina y femenina). También se reconocerá a los tres primeros/as policías nacionales clasificados en las diferentes categorías y se otorgarán los trofeos a los tres primeros ganadores del Circuito Local de Carreras Populares (masculino y femenino).

Inscripciones hasta el jueves

Las inscripciones para la carrera del domingo se pueden realizar hasta el próximo jueves 2 de octubre, hasta las 14.00 horas, en la plataforma www.asuspuestos.es con un precio de 6 euros la carrera absoluta y tres euros los menores. La participación de los Petates es gratuita y se realiza el mismo día de la prueba. Toda la recaudación obtenida irá destinada a la ONG beneficiaria, ASLEP. Las personas inscritas recibirán como obsequio la camiseta conmemorativa de la prueba.