Empresas y servicios de Lorca revalidan su compromiso con la excelencia turística

El municipio de Lorca sigue demostrando su compromiso con el turismo de calidad. Y en esta ocasión lo hace de la mano de 26 empresas y servicios que, en un acto celebrado en el emblemático Palacio de Guevara, recibían los reconocimientos del sello SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) tras haber superado la auditoría del pasado mes de junio.

El sello, que acredita la excelencia en la atención al visitante, era entregado a entidades muy distintas, desde Albergues y hoteles como el Parador hasta comercios, artesanos, museos y centros de interés turístico visitable, empresas de turismo activo, agencias de viaje o guías turísticos. En el listado también figura un taxi y una empresa de alquiler de vehículos así como servicios municipales como Policía Loca, Limusa, la propia oficina de turismo, la playa de Calnegre y Lorca Taller del tiempo con sus centros turísticos.

Fulgencio Gil, Eva Reverte y Santiago Parra durante el acto de entrega. / L.O.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que tomaba parte en la entrega junto a la Directora General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia, Eva Reverte, y el concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, significaba: "esta ceremonia es un reconocimiento a la profesionalidad de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al crecimiento económico y a la proyección del municipio como un destino turístico de referencia. Son 26 distinciones que representan 26 ejemplos de esfuerzo, innovación y vocación de servicio".

Más de 15 años de compromiso

Durante el acto, el regidor recordaba que la Ciudad del Sol lleva más de 15 años adscrita a esta iniciativa nacional, y actualmente cuenta con 55 establecimientos adheridos. "Esto convierte al municipio en un referente dentro de la Región de Murcia en cuanto a calidad turística certificada", subrayaba Gil Jódar. En este sentido, cabe destacar que la obtención del sello proporciona formación y asistencia técnica gratuita, una guía de buenas prácticas personalizada, reconocimiento oficial, mayor visibilidad promocional en canales institucionales y turísticos y acceso a una red nacional de empresas distinguidas.