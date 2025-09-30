Las Cocinas del Jubileo contarán en su nueva cita de octubre con más talleres, showcooking, catas, maridajes y mercado gourmet

Caravaca de la Cruz acoge del 10 al 12 de octubre la octava edición de ‘Las Cocinas del Jubileo’, una cita que cumple su octava edición y que se ha convertido en un imprescindible dentro del calendario gastronómico y cultural de la Comarca del Noroeste. El evento, enmarcado en la Feria de Caravaca, está promovido por la Fundación Camino de la Cruz y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería del Noroeste (Asprocomur).

El evento, enmarcado en la Feria de Caravaca, incorpora un mercado gourmet, demostraciones con chefs Estrella Michelin y nuevas experiencias educativas y culturales para todos los públicos

Con más 20.000 tapas repartidas en la pasada edición, el evento da un paso adelante en 2025 con una programación más amplia, más participación hostelera y nuevas actividades pensadas para todos los públicos, que tendrán lugar en el Paseo de la Corredera y la Plaza San Juan de la Cruz.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, destacó que, además de una cita gastronómica, “que resulta ya imprescindible, cumple con el objetivo de promocionar los Caminos de la Cruz, con Caravaca y las Tierras de la Vera Cruz como destino, y de atraer cada año a numerosos visitantes a través de la gastronomía, pero también de los muchos alicientes que ofrece esta tierra desde el punto de vista histórico, monumental, de naturaleza o comercial”.

También puso de relieve las novedades que suman Las Cocinas del Jubileo en su octava edición, como la participación, con la colaboración de la Asociación Eurotoques, de una figura de la alta cocina, Enrique Pérez, distinguido con estrella Michelin y dos Soles Repsol, que protagonizará una experiencia exclusiva de showcooking abierta a todos los asistentes. También pasará por Caravaca, José Manuel Expósito.

La octava edición contará con 20 puestos de establecimientos y productores de la comarca

Otra novedad será el Mercado Gourmet, que se incorpora este año y reunirá productores locales y regionales de alta calidad, apoyando a los emprendedores del sector y potenciando la oferta del evento.

Durante la presentación, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha señalado que “Las Cocinas del Jubileo son una auténtica fiesta de la gastronomía del Noroeste, donde se ponen en valor los productos de nuestro territorio y el trabajo de los hosteleros locales”. Además, ha destacado que “se trata de una cita que combina propuestas educativas en el ámbito de la alimentación saludable con actividades culturales para toda la familia”.

José Francisco García ha querido subrayar también que “el importante impacto turístico y económico de la Feria de Caravaca, donde también se incluye una gran zona de exposición y venta de los sectores de la automoción y la maquinaria agrícola”. Además, ha señalado que “como parte de su carácter social, el evento de ‘Las Cocinas del Jubileo’ destinará este año una parte de la recaudación a la comunidad de Monjas Claras de Caravaca”.

Zona de tapas y animación musical

Las Cocinas del Jubileo celebra su octava edición con importantes novedades / Enrique Soler

Una de las áreas más esperadas será la zona de tapas, donde 20 establecimientos ofrecerán sus mejores creaciones culinarias. Entre ellos figuran nombres como Molière Resto-Bar & Grill, Restaurante La Bodega, Croqueta y Diva, Gran Vía Casino Gastroteca, Foodie Experience, Oxox, El Patio de mi Casa, Quesos TGT, Reina, D.O. Bullas, Estrella de Levante, entre otros.

Alta cocina, catas y experiencias para todos los públicos

Entre las principales novedades de este año destaca la creación del Mercado Gourmet, que se situará en la Plaza San Juan de la Cruz y reunirá a productores locales, comarcales y regionales de alta calidad. Será un escaparate para emprendedores gastronómicos como El Colmado de María José, Vermut Marulanda, Kombucha Marcha, Cremoso Postres y La Batanera.

El programa de actividades incluirá talleres, catas, showcookings y experiencias sensorialesdirigidas tanto a público adulto como infantil. La feria contará también con una variada agenda musical y de animación, que incluye actuaciones de escuelas de baile locales y el concierto Tributo a Pereza, organizado por el Ayuntamiento de Caravaca.

También se han programado catas y maridajes, así como un apartado especial denominado ‘Sabores del Camino’, impulsado por la asociación GastroCaravaca.

Los más pequeños tendrán un papel protagonista con una programación educativa y lúdica adaptada a su edad. El viernes por la mañana arrancará con la Escuela ‘Peque Chefs’, dirigida a escolares del municipio. Por la tarde se celebrará el taller ‘Manos en la Masa’, centrado en la elaboración de pan artesanal con la colaboración de la panadería Todopan. El domingo por la mañana se desarrollará el taller ‘Pequeños Pizzeros’, de la mano de la cocinera y creadora de contenido Natalia Sala.