Cehegín acoge una Jornada de Promoción de Jóvenes Agricultores

Esta mañana, los salones La Fama de Cehegín han acogido la Jornada de Promoción de Jóvenes Agricultores en el Territorio Integral, un encuentro que ha reunido a profesionales del sector agrario con el objetivo de promover el relevo generacional y fortalecer el futuro del campo.

El evento ha contado con la participación de diversas autoridades, entre ellas la Alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, la directora general de Política Agraria Común, Ana García Anciones, así como el concejal del Equipo de Gobierno, José Antonio Zafra.

Durante la apertura, se ha puesto en valor la labor de la entidad Integral, organizadora de la jornada, y de COAG, colaboradora en la creación de este espacio de trabajo y reflexión

Líneas de apoyo

Durante el encuentro / La Opinión

A lo largo de la sesión se han abordado cuestiones fundamentales como las ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario, las líneas de apoyo disponibles, las estrategias para garantizar el relevo generacional y los planes de futuro para sectores como el de la flor cortada.

Este encuentro ha reafirmado el compromiso del municipio con el desarrollo agrario, un sector que históricamente ha tenido un gran peso socioeconómico en Cehegín, contribuyendo al empleo, al aprovechamiento de los recursos naturales y al impulso de la industria agroalimentaria.

La jornada ha continuado con ponencias y espacios de intercambio de experiencias, consolidándose como un punto de encuentro clave para construir oportunidades y garantizar un campo sostenible y competitivo para las próximas generaciones.