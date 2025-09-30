Beniel se reafirma como referente regional en formación y empleo

El Ayuntamiento de Beniel, a través del desarrollo del programa municipal EmpleaBeniel, ha reafirmado su compromiso con la capacitación y la inserción laboral. La nueva oferta de talleres, diseñada en colaboración con distintas entidades, se ha centrado en sectores estratégicos y en garantizar que la enseñanza sea práctica y orientada a resultados.

Tras la habilitación de dos nuevas salas formativas en el casco urbano, el Ayuntamiento ha podido ampliar la oferta para la ciudadanía. Estos espacios, ubicados en el Centro Cultural y en el Centro de la Mujer, se han equipado plenamente con material informático y recursos didácticos, lo que ha permitido desarrollar actividades de calidad adaptadas a las necesidades del alumnado.

La alcaldesa, Mari Carmen Morales, ha enfatizado que «con estas infraestructuras Beniel ha multiplicado el número de cursos y ha creado un entorno adecuado para el aprendizaje». Morales ha puntualizado que «es fundamental que la capacitación sea efectiva y útil para los vecinos, facilitando así su acceso al empleo».

En este último trimestre de 2025, la concejalía de Empleo ha planificado ocho programas formativos, diseñados para responder a la demanda real del mercado laboral. Para ello, se han establecido alianzas con entidades de referencia, como ASEFORMU, ASAJA o FECOAM, que han aportado experiencia y conocimiento sobre diferentes sectores productivos.

Morales ha indicado que «gracias a la colaboración con entidades especializadas se han podido ofrecer cursos adaptados a sectores con alta empleabilidad». La alcaldesa ha resaltado que esto «asegura una capacitación que realmente permite acceder a oportunidades de trabajo».

Las formaciones siempre intentan combinar teoría y práctica, de manera que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Además, cuando el temario lo ha permitido, se ha planificado que el alumnado visite instalaciones de referencia del sector, participe en ferias de empleo o acceda a otros espacios complementarios que refuercen su aprendizaje. Estas experiencias prácticas contribuyen a que los participantes se familiaricen con el entorno laboral real y comprendan mejor las exigencias de cada sector. De este modo, las personas que han recibido estos cursos pueden ampliar su red de contactos profesionales y adquirir una capacitación orientada a resultados, aumentando sus oportunidades de inserción laboral.

Estas políticas activas se han traducido en resultados concretos. La alcaldesa ha destacado que «Beniel registra los mejores datos de ocupación de los últimos años, lo que nos sitúa por debajo de la media regional y nacional de desempleo». Morales ha enfatizado que esto «demuestra que la apuesta por la preparación y la empleabilidad ha funcionado y ha generado oportunidades reales para la población».

El programa EmpleaBeniel no solo ofrece capacitación, sino que también proporciona orientación laboral, intermediación con empresas locales y apoyo al emprendimiento. Morales ha recalcado que «el compromiso es que la formación vaya acompañada de oportunidades y herramientas que permitan mejorar el futuro profesional de los vecinos». Para fortalecer el tejido económico y social de la localidad, el Ayuntamiento ha incrementado las cuantías de las subvenciones municipales y ha ampliado los sectores que pueden acogerse a las mismas, incluyendo la hostelería. La alcaldesa ha manifestado que «estas ayudas favorecen la modernización de sectores clave, como el comercial y hostelero».

Con la planificación de estos talleres, la consolidación de espacios formativos, la posibilidad de visitas prácticas y el aumento de las subvenciones, el Ayuntamiento de Beniel ha reafirmado su compromiso de seguir impulsando la capacitación y la inserción laboral. Morales ha enfatizado que «el programa EmpleaBeniel seguirá adaptándose a las necesidades del mercado laboral, para que Beniel continúe siendo un referente regional en políticas de empleo y formación».