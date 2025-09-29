Deporte
El senderismo popular vuelve a tomar 'el Cejo' de Lorca de la mano de los JDG
Senderistas de todas las edades tomaban parte en una ruta que, desde La Merced, abrazaba el cauce del río Guadalentín y La Quinquilla para culminar en Los Pilones
La cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) acogía este domingo la tradicional ruta de senderismo popular al Cejo de los Enamorados, un enclave natural situado en la sierra de la Peñarrubia, una pared vertical de arenisca erosionada en cuya falda se encuentra una fuente canalizada que procede de un acuífero subterráneo que aflora a la superficie de forma natural.
Esta actividad conforma una de las citas anuales del programa de los JDG más esperadas por los aficionados a caminar, ya sea individualmente, en familia, con amigos o clubes deportivos. Un total de 264 personas se sumaban al trayecto de este año que, partiendo desde el Centro de Visitantes de La Merced, discurría por parte del cauce del río Guadalentín hasta el cruce con la carretera de La Parroquia, el paraje de la Quinquilla y la fuente del Cejo para regresar por el ecosendero de la Vía Augusta hasta Los Pilones, donde se disolvía la marcha para que cada cual eligiera el camino a casa más conveniente.
En total han sido doce kilómetros de caminata pero también de charla y convivencia en los que no han faltado explicaciones sobre la flora existente por parte de los voluntarios del Club Senderista La Carrasca que han dirigido la ruta en la que, como en ediciones anteriores, se ha repartido avituallamiento entre los asistentes y un número de inscripción con el que han participado en el sorteo de regalos, concretamente dos abonos mensuales para asistir al Complejo Deportivo Felipe VI; y dos bonos para canjear por material deportivo.
Actividad completa
Al respecto de la actividad, que está presente de forma ininterrumpida en los JDG desde el año 2001, fuentes de la Concejalía de Deportes señalana que el senderismo es una de las actividades físicas más completas y accesibles, ya que se adapta a todas las edades y niveles de preparación. Además de los evidentes beneficios para la salud (mejora de la resistencia cardiovascular, fortalecimiento muscular y reducción del estrés), caminar en contacto con la naturaleza aporta un bienestar psicológico difícil de igualar.
