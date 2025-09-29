El Pleno de Lorca exige más ayudas al Gobierno por las lluvias de marzo

La llegada a la Corporación Municipal de Lorca de Miguel Ángel Clemente, que llega para sustituir en la bancada socialista a Irene Jódar –que recientemente daba el salto a la política nacional– será recordada como una de las sesiones más farragosas de los últimos tiempos en el Consistorio. Y es que este lunes, los concejales lorquinos permanecían durante cerca de ocho horas en sesión.

Uno de los puntos más relevantes que se trataban era la moción, impulsada por PP y Vox para exigir al Gobierno de España tanto la certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de abril por el que se declaró a Lorca como municipio especialmente afectado por la emergencia de Protección Civil, como la ampliación de las ayudas necesarias para paliar los graves daños ocasionados por los episodios de lluvias del mes de marzo.

Imagen de archivo de los daños registrados en Lorca. / Daniel Navarro

Asimismo, la Corporación solicitaba la compensación del 100% de los gastos de emergencia y de reparación de infraestructuras municipales dañadas ya ejecutados. En este sentido, durante la sesión el Gobierno de Lorca calificaba de "profundamente decepcionantes" las ayudas anunciadas por el Estado, que únicamente cubrirán la mitad de las citadas compensaciones, sin llegar a particulares ni empresas, que sumaban daños por valor de 13 millones de euros. No obstante, ante esta cuestión los ediles de PSOE e IU votaban en contra.

"La realidad es que se pasó el plazo, que no presentaron la documentación, la petición de las ayudas en su momento y lo que tenía que estar ahora el equipo de Gobierno es intentando ver si hay algún resquicio, alguna solución para que se puedan acoger de nuevo algún tipo de ayudas para cubrir los gastos de emergencia", explicaba Isabel Casalduero, portavoz socialista, que conminaba a Fulgencio Gil a recurrir al fondo de contingencia local o a la Comunidad Autónoma para hacer llegar el dinero a los afectados.

La formación, a escena

Otro de los asuntos que acaparaba gran parte del tiempo del Pleno era la bronca entre el portavoz de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, y la portavoz de Vox y primera teniente de alcalde, Carmen Menduiña. Tanto es así, que ambas formaciones registraban mociones de reprobación en contra de los portavoces contrarios a cuenta de sus historiales académicos.

Carmen Menduiña, este lunes. / Vox Lorca

Así, Sosa ponía en duda la existencia de la del título universitario acreditado por Carmen Menduiña –diplomada en Geografía e Historia– en la web municipal. "Para ser concejal no se requiere ningún título académico, pero sí hay un límite ético insoslayable que es de la 'la verdad' sobre lo que cada cual comunica sobre sí mismo", significaba el edil, que finalmente era el único que votaba a favor de la moción. Por su parte, Menduiña García reclamaba a su vez la reprobación de su homólogo de izquierdas debido a su "trayectoria marcada por insultos, difamaciones y hostilidad hacia mi persona". En este caso, la moción resultaba aprobada gracias a los votos de PP y Vox.

Pleno municipal de Lorca correspondiente al mes de septiembre. / Daniel Navarro

Otros asuntos

Durante la sesión, además, resultaba aprobada la Ordenanza Municipal de regulación de la Zona de Bajas Emisiones, una moción para pedir el endurecimiento de las penas a delincuentes habituales y la solicitud de un crédito por valor de 1,3 millones de euros. Entre las inversiones previstas con cargo a la operación de crédito a la que se daba el visto bueno en el Pleno se encuentran: distintas obras en locales sociales, actuaciones en el casco antiguo, remodelación de la calle Oria y Cantoria, de pabellones deportivos, de plazas y calles, de alumbrado público, del camino de La Colonia de La Hoya o de varios tramos del Camino de Cartagena, de Marchena y dañados por la Dana de 2019 en Campillo.