El mejor deporte sigue tomando Lorca en la cuarta semana de los Juegos Deportivos del Guadalentín

Lorca encara hasta el próximo domingo 5 de octubre la cuarta semana de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG). Unos días durante los que tanto la ciudad como sus pedanías acogerán propuestas que van desde la promoción del deporte base y el ocio saludable, hasta pruebas competitivas y solidarias.

De entre los ‘platos fuertes’ del programa para los próximos días, cabe destacar la inauguración de la exposición fotográfica titulada ‘Orgullo lorquino: Retratos del Deporte’ el miércoles 1 de octubre a las 19.30 horas en el Palacio de Guevara. El fotógrafo Juan José Quiles brinda un año más una visión diferente del deporte local y sus deportistas, como ya hizo en ediciones pasadas. Cuatro días más tarde, deporte y solidaridad volverán a amalgamarse en la séptima y última carrera del Circuito de Carreras Populares de Lorca, que además se celebra en colaboración con la Policía Nacional y a beneficio de la Asociación de Enfermos de Parkinson. La prueba dará comienzo a las diez de la mañana desde la Plaza de la Policía Nacional (El Gato).

Competición de Judo en Lorca. / Deportes Lorca

Por otro lado, los ‘Lunes saludables’ llegaban a Almendricos a partir de las 19.30 horas, mientras que el entorno de El Calvario se convertirá este martes en escenario de una sesión de yoga al aire libre que comenzará a las 19.30 horas. El jueves 2 de octubre será el turno del deporte inclusivo con el XII Trofeo Apandis de Fútbol 8 Adaptado en el Centro Apandis (17:15 h / Club Deportivo Los Álamos). Asimismo, el viernes 3 de octubre llegan cuatro citas destacadas: inicio del torneo de Tenis en el Club Deportivo Los Álamos (17:00 h), Atletismo en la Calle en el Parque de San José (18:00 h), comienzo del Trofeo Jumondi de Fútbol en los Campos Municipales (21:00 h); y el curso de formación del profesorado Educación Física inclusiva (09.00 horas / IES Ramón Arcas Meca).

El sábado 4 de octubre se presenta como uno de los días más intensos y variados. La jornada arrancará temprano, a las 09:00 horas, con el Rally Sprint Memorial Antonio Motos en Zarcilla de Ramos y, de forma simultánea, con la competición de Judo en el C.D. Felipe VI. Media hora más tarde, a las 09:30 horas, el mismo recinto acogerá el Fitness Day, una jornada de puertas abiertas para que cualquier persona pueda probar diferentes modalidades y entrenamientos. En torno a las 10.00 horas llegará una de las novedades de este año: el torneo de baloncesto 3x3 en la Plaza de España. El fin de semana se cerrará el domingo 5 de octubre con la ya mencionada carrera popular, la prueba de Mountain Bike IV Almirez Zarcilla Bike en Zarcilla de Ramos a partir de las 09.00 horas; y la prueba de Orientación de la Liga Regional en el paraje El Oasis a partir de las 09.30 horas.