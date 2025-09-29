Lorca despide una feria "histórica, exitosa y consolidada"

"Histórica, exitosa y consolidada". Esos eran los adjetivos que más repetía el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante su balance de la Feria que culminaba el pasado domingo. Y es que, según el regidor, durante los festejos se "superaban las previsiones iniciales para alcanzar máximos históricos de participación", unas afirmaciones avaladas por "todos y cada uno de los servicios municipales" que tomaban parte en el dispositivo puesto en marcha desde el pasado 19 de septiembre en la Ciudad del Sol.

"Lorca se ha consolidado como referente de eventos, de feria, fiestas, cultura, conciertos y alegría. Esta es la ciudad que queríamos ver, con un modelo de Feria que responde a las necesidades y gustos de todas las edades", abundaba Gil Jódar, que ya anunciaba la incorporación de diversas propuestas y novedades de cara al próximo año para potenciar el modelo actual.

Carpa del Huerto de la Rueda, estos días de Feria. / L.O.

En este sentido, el primer edil significaba que durante las festividades "se ha vivido un ambiente extraordinario tanto de día como de noche", destacando el 'tardeo' y los eventos organizados en el Coso de Sutullena como elementos diferenciadores. Del mismo modo, Fulgencio Gil hacía hincapié en la sensación de seguridad imperante en la ciudad, donde apenas se registraban incidencias. "No se han producido reseñables en materia de orden público, limpieza viaria o tráfico, más allá de las típicas asistencias sanitarias menores y algún contratiempo aislado resuelto sin consecuencias", concretaba.

Por último, el regidor sacaba pecho de la gran cantidad de eventos que tendrán lugar en Lorca durante las próximas semanas, donde destaca la Feria del Comercio Local del 2 al 5 de octubre en la Plaza de Calderón, la 58ª edición de SEPOR del 27 al 30 de octubre en Ifelor y las Fiestas de San Clemente del 3 al 23 de noviembre.

Feria de Día en la Plaza de España. / L.O.

"No parece que hable con los vecinos

Sin embargo, el Partido Socialista, principal fuerza opositora en el Ayuntamiento de Lorca, la valoración de la Feria de este año 2025 era muy distinta. José Ángel Ponce, edil de la formación que ostentara las responsabilidades de Festejos durante el mandato anterior, calificaba los festejos de "fracaso absoluto". "Escuchando la valoración de Fulgencio Gil no parece que hable con los vecinos, con los hosteleros y los colectivos. Todo el mundo está descontento, especialmente de cara a la proyección exterior, porque no se ha conseguido atraer a gente de fuera. Parece que están más preocupados por salir en la foto que por crear un programa de Feria abierto, bien planificado y que sirva para mostrar lo mejor de nuestra ciudad al resto de la Región y del país", abundaba Ponce Díaz.