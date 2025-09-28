La residencia intergeneracional de Lorca incorporará sistemas de IA para ser referente nacional

La ciudad de Lorca contará en los próximos meses, además de con una nueva residencia de mayores, con uno de los proyectos más avanzados a nivel de gerontología de todo el país. Y lo hará, de nuevo, de la mano de la Fundación Poncemar, que estos días avanza con paso decidido para la apertura, a principios del próximo año, de su residencia intergeneracional. Así, tal y como explica el gerente de la fundación, Luis Martínez, además de poner en marcha un proyecto para continuar con el estudio de los beneficios que aporta la convivencia entre generaciones a las personas mayores, también se incorporarán sistemas de Inteligencia Artificial para hacer la vida de los usuarios más fácil.

En el primero de los casos, será vital la Cátedra Poncemar de Gerontología, puesta en marcha con la Universidad de Murcia; y en el segundo la 'Cátedra Poncemar-UPCT de Investigación Tecnológica en Mayores' organizada junto a la politécnica de Cartagena. "Lo que se pretende es que esto sea un experimento y que permita seguir investigando para mejorar la vida de las personas mayores. Para ello, la residencia va a incorporar sensores, robots asistenciales... vamos a trasladar la idea que implantamos en nuestro centro de día del Campus Universitario [el sistema ADDIM de Apoyo Domiciliario Digital Integral para Mayores] a este espacio para poder seguir investigando", aporta el líder de la fundación.

Imagen de archivo de una demostración del sistema ADDIM. / Daniel Navarro

Concretamente, el objetivo será dilucidar si la incorporación de estos sistemas domóticos mejora la autonomía y el control de las personas mayores. "Además, gracias a la colaboración con el Servicio Murciano de Salud, podremos ver la evolución médica de los participantes, comprobando a nivel sanitario cómo afectan estos avances a sus vidas", abunda Luis Martínez, que hace hincapié en el carácter pionero de la iniciativa: "se están haciendo algunos proyectos similares en otros lugares, pero todos estudian un aspecto concreto. Aquí vamos a unirlo todo, lo que supone que el proyecto cuenta con un importante componente innovador a nivel nacional".

Al respecto de la puesta en marcha de la residencia, el gerente de Poncemar explica que en el mes de noviembre tienen previsto organizar una jornada pública con el objetivo de dar a conocer el proyecto y empezar con el proceso de selección. "Ahora mismo estamos inmersos en el proceso de redacción de los criterios de admisión. Buscamos personas proactivas, con ánimo de convivir y que sean autónomas, pero en riesgo de sufrir soledad no deseada. Es un proceso crucial para el éxito del proyecto y lo estamos realizando junto con las cátedras para que los criterios tengan todo el fundamento posible" abunda.

El trabajo en la nueva residencia es frenético para ponerla en funcionamiento cuanto antes. / Daniel Navarro

Extender el modelo

Por último, Martínez pone de manifiesto que, a través de los estudios que la Cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia realizará sobre el impacto del modelo convivencial en el bienestar de los residentes, la experiencia podrá exportarse a otros lugares. "Pretendemos estudiar los beneficios de las relaciones entre las diferentes generaciones de los usuarios, extraer conclusiones de este modelo de convivencia y trasladar los resultados que se obtengan a la ciudadanía y a los profesionales", termina.

De hecho, este proyecto de residencia intergeneracional sigue a otros programas ya desarrollados por la Fundación Poncemar, como ‘Vidas que se unen’, una iniciativa que permite a mayores y a escolares del colegio San Cristóbal compartir actividades, conocimientos y experiencias, y que les hizo ganar en octubre del pasado año el Premio CERM edición 2024 en la categoría de ‘alumnado’.