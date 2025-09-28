Clamor por las obras contra inundaciones en Lorca con la vista puesta en el cielo

Arranca una nueva temporada de lluvias en el Valle del Guadalentín y, como desde aquel fatídico 28 de septiembre los vecinos de Campillo y Torrecilla miran al cielo con temor. Y es que, cada alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología supone un motivo de desasosiego para los habitantes de las dos diputaciones más afectadas por la tristemente célebre riada de San Wenceslao. Precisamente, la última de estas alertas llegaba en plena manifestación de los vecinos de las citadas pedanías que, desde hace años, se reúnen en el aniversario de la tragedia para reclamar el inicio de las obras necesarias para evitar una tragedia similar.

"Que nos pongan una alerta crea una sensación de desconsuelo y de desamparo impresionante. No sabes qué puedes hacer. Hay personas que dejan sus viviendas, tienen claro que van a una zona más segura porque es incontrolable la fuerza del agua. Si tuviéramos algún tipo de infraestructura podríamos decir que es posible que no eliminase al 100% el riesgo, pero sí que lo minimizaría y en estas circunstancias es imposible". Este es el resumen que hacía Adelina Sánchez, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca (PAILOR) del sentir de los vecinos de la zona.

Representantes de todas las formaciones políticas locales acudían a la marcha. / Daniel Navarro

Un sentir que se mezcla con la rabia. "Fue un desastre descomunal, que llevó la vida de cinco personas. No comprendemos cómo es posible que no se haya resuelto todavía este problema 13 años después", sumaba la líder de la plataforma, que encabezaba el recorrido por la rambla de La Torrecilla. Junto a ella, los presidentes de las asociaciones de vecinos de Campillo y La Torrecilla, Joaquín Giner y Cayetano Padilla, este último hacía hincapié en la necesidad de limpiar el cauce que atraviesa la diputación –plagado de vertidos ilegales de todo tipo– además de en las infraestructuras señaladas por los expertos, a saber: presas de laminación en los cauces de Nogalte, Béjar y La Torrecilla, y el encauzamiento de la rambla de Biznaga, que ejercerá de desagüe de toda la zona.

"Ahora mismo lo que no tenemos es absolutamente nada, es una dejadez completa por parte de la Administración", aportaba Padilla Ruiz, que recordaba las concentraciones que, durante 28 días paraban las obras del Corredor Mediterráneo en el punto de intersección con el cauce de La Torrecilla. Allí, según los vecinos, de haberse ejecutado el proyecto de ADIF, el comportamiento de las aguas torrenciales habría empeorado exponencialmente. A este respecto, el recién nombrado delegado del Gobierno, Francisco Lucas, anunciaba "buenas noticias" para la zona tras el compromiso de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes de modificar el proyecto. "Hasta que no veamos el proyecto y la obra, no nos lo vamos a creer. Es un motivo de esperanza, claro, pero si no es un cambio que asegure la supervivencia de los vecinos del lugar seguiremos parando las obras", apostillaba el presidente de los vecinos de La Torrecilla.

Detalle de la pancarta portada por los manifestantes. / Daniel Navarro

Consultada a este respecto la Secretaria General del Partido Socialista de Lorca, Isabel Casalduero, confirmaba que en los próximos días se mantendrá un encuentro con los vecinos para presentar los cambios. "Como dijo el delegado del Gobierno, el Gobierno de España, cuando viene, es para traer buenas noticias. Esperamos que así sea y creemos que en las próximas semanas o días se va a producir esa reunión y esperamos de verdad que sean esas noticias que están esperando los vecinos y vecinas", apuntaba.

Lío de competencias

Con respecto a las presas y el canal, proyectos estancados en la Administración desde hace años, Casalduero Jódar se mostraba tajante en sus reivindicaciones "a todas las administraciones", significando que, "aunque se empezó tarde", en la actualidad los retrasos se deberían a la tramitación de los informes de impacto ambiental, dependientes de la Comunidad Autónoma. "Tenemos el compromiso de la Confederación de que en 2027 se licite la presa de Béjar y el canal de Biznaga. Vamos a estar muy vigilantes para que esos plazos se cumplan porque creo que es lo que merecen los vecinos y vecinas", terminaba la socialista.

Decenas de vecinos se reunían en la rambla de La Torrecilla. / Daniel Navarro

Una valoración que Fulgencio Gil, alcalde del municipio y líder del Partido Popular no compartía. "No se ha avanzado absolutamente nada. Las reuniones que hemos mantenido en el Ministerio no han servido tampoco para nada. No hemos recibido más que capotazos, promesas y largas. Y la realidad es que, a día de hoy, no hay ningún proyecto de ninguna de las presas", señalaba el regidor, que ponía el foco en la "frustración y desesperación" de los vecinos por la "falta de soluciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez". En cuanto a las declaraciones de impacto ambiental, Gil Jódar explicaba que el propio presidente regional, Fernando López Miras, tendrán "absoluta prioridad" a la hora de su tramitación. "En la Comunidad Autónoma prácticamente no hay nada pendiente. El problema es que no hay proyectos ni anteproyectos. No hay nada", sentenciaba.

Tomar la calle

En el transcurso de su intervención, el alcalde de Lorca aprovechaba para anunciar que la campaña 'El olvido nos ahoga', puesta en marcha por parte del Ayuntamiento el pasado mes de febrero para reclamar la construcción de las presas y el canal, tomará las calles y se hará visible en los distintos espacios publicitarios urbanos. "La campaña da un paso más y se echa a la calle para mostrar que es una reivindicación de toda la sociedad lorquina", afirmaba el regidor, que terminaba reivindicando, una vez más, seguridad jurídica para los propietarios de la comarca del Guadalentín "que están sufriendo los vecinos por culpa de los continuos cambios de criterio por parte del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura en la delimitación de las Zonas Inundables y Zonas de Flujo Preferente".