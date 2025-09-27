Santos Campoy y el Campus Universitario, premios Elio 2025 en Lorca

El próximo viernes 17 de octubre la sociedad lorquina vuelve a tener una cita con motivo de los premios Elio. Organizados y entregados por la asociación 'Amigos de la Cultura' desde 1986, la ceremonia tendrá lugar –a partir de las 20 horas– en el salón de actos del IES Ramón Arcas, debido a las obras de remodelación que desde hace cerca de un año se acometen en el Teatro Guerra. Concretamente, en esta ocasión la entidad decidía condecorar a Santos Campoy y al Consorcio del Campus Universitario de la Lorca.

Por un lado, según indican desde la asociación, se decidía otorgar el premio a nivel individual a Santos Campoy García, figura ampliamente reconocida en el municipio por su dedicación al mundo educativo y cultural. "A lo largo de su trayectoria, ha destacado por su compromiso con la enseñanza, su impulso a iniciativas culturales y su contribución al enriquecimiento de la vida intelectual del municipio. Su trabajo constante, discreto y eficaz lo convierte en un referente de entrega personal al servicio de la comunidad", señalan fuentes de la entidad.

Mientras que en el caso del Campus Universitario, los 'Amigos de la Cultura' decidían premiarlo debido a su papel como institución clave para el desarrollo académico de la ciudad. "Ha logrado consolidar en Lorca un espacio de formación superior y de investigación al servicio de los jóvenes lorquinos y del conjunto de la Región de Murcia. Su labor ha permitido atraer titulaciones, profesorado y proyectos que sitúan al municipio en el mapa universitario, abriendo nuevas oportunidades de progreso y futuro", abundan desde la asociación.

Edificio principal del Campus. / Daniel Navarro

"Con estos reconocimientos, la Asociación Amigos de la Cultura de Lorca reafirma su objetivo de poner en valor la cultura como motor de crecimiento social, y de destacar a quienes, desde el ámbito personal o institucional, contribuyen a fortalecer la identidad cultural y el desarrollo de la ciudad", termina el comunicado de la asociación.