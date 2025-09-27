Nace el Festival del Talento, el primero de la Región que fomenta la convivencia entre personas con autismo y neurotípicas

Molina de Segura será escenario, el próximo sábado 4 de octubre, desde las 10.00 horas, del primer festival inclusivo de la Región de Murcia, el Festival del Talento, diseñado expresamente para que convivan personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y personas neurotípicas. La cita tendrá lugar en el Parque de Drilo, un espacio que se convertirá en punto de encuentro para familias, niños y jóvenes.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, y el presidente de Astrade, Javier Ruiz de la Torre, han presentado esta mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el Festival del Talento, que ofrecerá una actuación totalmente gratuita de La Pandilla de Drilo, hinchables y talleres, también de acceso gratuito, y distintas propuestas gastronómicas en foodtrucks.

El alcalde, José Ángel Alfonso, ha señalado que “este evento nace con vocación de continuidad y con la intención de visibilizar las capacidades de las personas con autismo, favoreciendo a la vez su integración social y la sensibilización de toda la comunidad”. El regidor molinense ha destacado que “desde el Ayuntamiento trabajamos incansablemente para que Molina de Segura sea una ciudad inclusiva. Con este festival queremos dar un paso más: no se trata solo de concienciar, sino de compartir un espacio común en el que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan disfrutar, aprender y convivir”.

Por su parte, el presidente de Astrade, Javier Ruiz de la Torre, ha señalado que “iniciativas como esta son fundamentales para mostrar que las personas con autismo tienen mucho que aportar a la sociedad. No hablamos únicamente de ocio inclusivo, hablamos de generar empatía, derribar barreras y abrir oportunidades de convivencia real”.

La edil de Bienestar Social, Rocío Cózar, ha mostrado su agradecimiento, “muy especialmente a Astrade, por su compromiso y su extraordinaria labor en favor de las personas con autismo y sus familias. Este proyecto es fruto de la colaboración y de la firme voluntad de construir una sociedad capaz de ver el talento en la diversidad”.

Los representantes del Ayuntamiento de Molina de Segura y de Astrade han animado a toda la ciudadanía a participar en esta primera edición y a disfrutar de un festival que busca “hacer de la inclusión una fiesta compartida”.