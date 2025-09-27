Medio centenar de mayores de Pliego reciben fisioterapia a domicilio

Medio centenar de personas mayores de 65 años reciben servicio de fisioterapia a domicilio en Pliego, en el marco del programa regional `Cercanos´, una iniciativa que permite acercar servicios asistenciales a mayores que viven en núcleos rurales o en zonas alejadas del casco urbano. Gracias a este programa, profesionales especializados se desplazan a los hogares de aquellos vecinos que tienen dificultades de movilidad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitado hoy, junto con el alcalde de Pliego y presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales Río Mula, Antonio Huéscar, el domicilio de una usuaria de 82 años que, en este caso, recibe una serie de sesiones de rehabilitación después de haberse sometido a una operación de espalda.

Ruiz destacó la importancia del programa `Cercanos´, del que se benefician más de 800 personas mayores en Pliego. “Les acercamos servicios a fin de llevar hasta sus hogares la atención que necesiten, facilitando que puedan continuar en un entorno familiar todo el tiempo posible y promoviendo su autonomía y su independencia. Se trata de un programa que también persigue la socialización de los mayores, porque además de esos servicios asistenciales se pone a su disposición una serie de talleres y actividades dirigidas a fomentar un envejecimiento activo”, detalló la consejera.

La financiación para este programa supera los 100.000 euros en Pliego, donde además de la fisioterapia o podología, se ofrece un servicio de peluquería a domicilio, con cerca de un centenar de usuarios. También se imparten talleres de gerontogimnasia, risomemoria, bailes terapéuticos y servicios de rehabilitación funcional. A estos servicios se suman viajes culturales y salidas que se organizan para promover la socialización y evitar la soledad no deseada.

`Cercanos´ llega a 15 municipios

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad financia el programa `Cercanos´ con más de 1.600.000 euros. Se trata de una iniciativa de la que se benefician más de 13.000 personas mayores de 65 años que viven en núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes y en pedanías alejadas del casco urbano en municipios con más de 5.000.

Además de Pliego, otros catorce municipios participan en este programa: Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Abanilla, Bullas, Cehegín, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Lorca, Albudeite y Moratalla.