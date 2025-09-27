La mirada del deporte de Lorca en retrato

Del 1 al 19 de octubre, el Palacio de Guevara abrirá sus puertas a la exposición fotográfica de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín que lleva por título 'La mirada del deporte lorquino en retrato'; una muestra que, por cuarto año firma el fotógrafo Juan José Quiles Mateos y que viene a reforzar la gran variedad de propuestas enmarcadas en el programa de la olimpiada lorquina.

Una vez más, se trata de una acción que buscar rendir homenaje a quienes llevan el nombre de Lorca con orgullo durante sus participaciones en diferentes disciplinas deportivas, y que se incluye en las actividades culturales incluidas en el calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín de 2025.

Cartel anunciador de la muestra. / Deportes Lorca

A este respecto, cabe reseñar que el proyecto reúne retratos fotográficos acompañados de un breve texto que narra la trayectoria deportiva de los protagonistas, con el objetivo de reconocer públicamente su trabajo e inspirar a las generaciones más jóvenes. "Cada foto refleja esfuerzo y dedicación. Con esta exposición quiero reconocer ese trabajo y, al mismo tiempo, animar a seguir persiguiendo lo que uno ama. Cada año aparecen nuevos nombres que brillan tanto en el ámbito local como en competiciones de nivel nacional, confirmando que Lorca sigue siendo una cantera inagotable de esfuerzo, pasión y superación", señalaba el autor durante la presentación de la cuarta edición del evento.

Con nombre y apellidos

En esta edición, los deportistas protagonistas son: Laura Gallego Silvente (fútbol playa), Miriam Andreu Pérez (triatlón), Pedro García de Alcaraz “El Gato” (ciclismo de aventura), José Antonio García Llamas “El Chato” (multideporte), Roque Quiñonero Meca (esgrima), José Javier Serrano Hinojosa (golf), Chari Guillén (body fitness) y Antonio Martínez Fernández-Rufete (karting). El acto inaugural de la exposición está previsto para el próximo miércoles 1 de octubre en el Palacio de Guevara a las 19.30 horas con entrada gratuita.