El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras inicia una campaña informativa sobre el uso correcto del contenedor marrón

Charlas en los centros educativos, 14.000 folletos, 1.400 carteles y diversas ilustraciones en medios de comunicación locales conforman este plan educativo

Charla impartida en uno de los centros de la localidad.

Charla impartida en uno de los centros de la localidad. / Ayto. Puerto Lumbreras

Puerto Lumbreras va a incorporar el contenedor marrón al sistema de recogida separada de biorresiduos y, por ello, ha puesto en marcha una campaña de información sobre su uso correcto. Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Municipales, Juan Rubén Burrueco, que ha indicado que «concretamente, se van a repartir 14.000 folletos informativos que explicarán el uso del contenedor marrón, además de colocar 1.400 carteles, se publicarán diversos ilustraciones explicativas en medios de comunicación locales y se impartirán charlas en nuestros centros educativos».

El concejal de Servicios Municipales ha especificado que «las charlas y talleres sobre el contenedor marrón en los centros educativos de Puerto Lumbreras han llegado ya a 252 estudiantes pues comenzaron el miércoles en el CEIP Asunción Jordán para los alumnos y alumnas de 4º a 6º de Primaria».

Por último, Juan Rubén Burrueco ha indicado cuales son los residuos que deben tirarse en este contenedor: restos de comida, cáscaras, posos de café e infusiones y otros residuos orgánicos de origen doméstico.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras inicia una campaña informativa sobre el uso correcto del contenedor marrón

El Ayuntamiento de Blanca saca a licitación la Casa del Conde

Medio centenar de mayores de Pliego reciben fisioterapia a domicilio

Nace el Festival del Talento, el primero de la Región que fomenta la convivencia entre personas con autismo y neurotípicas

Las mil formas de viajar en una Región que atrae cada vez más miradas

Denuncian que un exconcejal condenado dará nombre a un campo de fútbol en Torre Pacheco

El Ayuntamiento de Caravaca entrega al general Pascual Soria el título de Hijo Predilecto de la Ciudad

La Feria de Lorca afronta su recta final con música, cultura y gastronomía como protagonistas

