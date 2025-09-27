Proyecto
El Ayuntamiento de Blanca saca a licitación la Casa del Conde
La adjudicación contempla la actividad hotelera y de restauración
El Ayuntamiento de Blanca saca a licitación la Casa del Conde para explotación del inmueble, cuya adjudicación contempla la actividad hotelera y de restauración con el fin de promover el turismo en el municipio.
La concesión llevará aparejada la necesidad de realizar las obras de reforma del inmueble y toda la dotación necesaria para su puesta en funcionamiento.
El objetivo del Consistorio "es poner en valor este rincón emblemático de Blanca, que perteneció al Conde de la Vallesa D. Enrique María Trenor y Lamo de Espinosa, una infraestructura de estilo neoclásico, que cuenta con un escudo nobiliario declarado BIC".
Esta casa señorial del siglo XIX consta de 4.000 metros cuadrados que se dividen en: 15 habitaciones, restaurante, salones y 2.000 metros cuadrados de magnífico jardín.
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Las tormentas llegan a la Región este domingo
- Elevan a naranja la alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra