El Ayuntamiento de Blanca saca a licitación la Casa del Conde

La adjudicación contempla la actividad hotelera y de restauración

Casa del Conde de Blanca.

Casa del Conde de Blanca. / L. O.

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Blanca saca a licitación la Casa del Conde para explotación del inmueble, cuya adjudicación contempla la actividad hotelera y de restauración con el fin de promover el turismo en el municipio.

La concesión llevará aparejada la necesidad de realizar las obras de reforma del inmueble y toda la dotación necesaria para su puesta en funcionamiento.

El objetivo del Consistorio "es poner en valor este rincón emblemático de Blanca, que perteneció al Conde de la Vallesa D. Enrique María Trenor y Lamo de Espinosa, una infraestructura de estilo neoclásico, que cuenta con un escudo nobiliario declarado BIC".

Esta casa señorial del siglo XIX consta de 4.000 metros cuadrados que se dividen en: 15 habitaciones, restaurante, salones y 2.000 metros cuadrados de magnífico jardín.

