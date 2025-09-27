El albergue de San Pedro del Pinatar reabre con una oferta dirigida a jóvenes y familias

El Albergue Las Salinas ha reabierto este viernes oficialmente sus puertas en un acto oficial que ha reunido a la nueva gerencia, autoridades locales y regionales y representantes del sector turístico de la Región.

El evento, que tuvo lugar en las instalaciones situadas en la carretera de El Mojón, contó con la asistencia del alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez Aznar, el concejal de Juventud, Valentín Henarejos Pérez, la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz Espallardo, y el gerente del Albergue Las Salinas, Joaquín Inglés Carreras.

Durante la jornada se ha realizado una visita a las instalaciones, que cuentan con una superficie construida de 1.600 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en la planta baja, con comedor, recepción, aulas para formación, sala de conferencias, etc.

La zona de alojamiento, con capacidad para 121 personas, cuenta con 18 habitaciones, tres de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida y todas equipadas con baño y ducha. En esta planta se ubica también la lavandería.

El Albergue cuenta además con una pista deportiva, una piscina exterior y un rocódromo, para la realización de actividades deportivas y de ocio complementarias.

El alcalde subrayó que “esta reapertura representa una nueva etapa llena de oportunidades y proyectos, en la que confiamos en atraer a nuevos visitantes que disfrutarán de un espacio moderno, accesible y sostenible”.

Asimismo, agradeció a la empresa gestora del Albergue Las Salinas su compromiso durante los próximos diez años, periodo para el que ha renovado las instalaciones y adaptado el espacio a las necesidades actuales, mejorando su accesibilidad y eficiencia energética.

Por su parte, Joaquín Inglés mostró la ilusión y dedicación de la nueva gerencia con este proyecto, destinado a mejorar la oferta turística del Mar Menor y la Región de Murcia, con un espacio dirigido tanto a familias, como jóvenes y grupos, ofreciendo experiencias que combinan naturaleza, deporte y ocio.