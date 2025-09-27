Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aguileños celebran el 25 aniversario de la coronación de su patrona

La Eucaristía, celebrada en el Paseo del Puerto, estuvo presidida por el obispo Lorca Planes

Eucaristía por el 25 aniversario de la coronación de la patrona de Águilas

Eucaristía por el 25 aniversario de la coronación de la patrona de Águilas / Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

El acto central de las 25 actividades que se han celebrado este año para conmemorar el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores, patrona de Águilas, tuvo lugar este sábado en el Paseo del Puerto. Junto a la Escala Real, la misa se celebró con la bahía de Levante como marco y con el Castillo de San Juan de las Águilas a un lado y el Pico de L’Aguilica creando el fondo del altar, divisando también en ese fondo la Isla del Fraile y Cabo Cope. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y en la misma participaron con su presencia un millar de aguileños, entre ellos el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, junto con la corporación municipal. TTambién asistió el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents