Los aguileños celebran el 25 aniversario de la coronación de su patrona
La Eucaristía, celebrada en el Paseo del Puerto, estuvo presidida por el obispo Lorca Planes
El acto central de las 25 actividades que se han celebrado este año para conmemorar el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores, patrona de Águilas, tuvo lugar este sábado en el Paseo del Puerto. Junto a la Escala Real, la misa se celebró con la bahía de Levante como marco y con el Castillo de San Juan de las Águilas a un lado y el Pico de L’Aguilica creando el fondo del altar, divisando también en ese fondo la Isla del Fraile y Cabo Cope. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y en la misma participaron con su presencia un millar de aguileños, entre ellos el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, junto con la corporación municipal. TTambién asistió el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
