Abierto un proceso de admisión extraordinario para la nueva guardería municipal de Lorca

La nueva Escuela Municipal de Educación Infantil de San Antonio, cuyas obras de construcción finalizaban recientemente, vuelve a ser objeto de un proceso de admisión. Así lo informaba la edil de Educación, Rosa Medina, quien detallaba que el proceso se mantendrá disponible durante todo el curso escolar con el objetivo de cubrir vacantes que puedan producirse o atender casos no contemplados en la convocatoria inicial que terminaba el pasado mes de julio.

"Nos permite garantizar que ninguna familia que lo necesite quede sin acceso a esta nueva Escuela de Educación Infantil" señalaba la concejala responsable del ramo, quien detallaba que entre los requisitos para acceder a la guardería –además de la edad– deberá existir una causa justificada para el retraso, como por ejemplo un cambio de domicilio al municipio o incorporación por primera vez al sistema educativo.

Además, el acceso a las plazas está reservado a familias con domicilio familiar o laboral en el municipio de Lorca, condición que será comprobada por la Concejalía de Educación. "Sabemos lo importante que es para las madres y padres contar con un servicio público de calidad que favorezca la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la apertura del proceso extraordinario mantenemos abiertas las puertas de esta escuela durante todo el curso, atendiendo las necesidades que puedan surgir en cualquier momento" terminaba Medina Mínguez.

Recién estrenado

Al respecto de la Escuela Municipal de Educación Infantil de San Antonio, cabe recordar que estrena este año su nuevo edificio, totalmente renovado, accesible y adaptado a las necesidades de la etapa 0-3 años. En total, el centro ofrece 82 plazas distribuidas en seis unidades: dos para niños de 0 a 1 años, dos de 1 a 2 años y dos de 2 a 3 años; y su construcción se llevaba a cabo gracias a una subvención procedente de los Fondos Next Generation EU de 1,2 millones de euros, gestionados a través de la Comunidad Autónoma, y una inversión municipal de 252.000 euros adicionales.