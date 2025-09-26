Lorca se planta contra los delincuentes habituales

El municipio de Lorca no quiere delincuentes reincidentes. Esto es lo que se desprende de la moción que el Partido Popular –que ostenta la mayoría absoluta en el Consistorio junto a Vox– llevará al próximo Pleno con el objetivo de solicitar al Gobierno el endurecimiento de las penas para delincuentes habituales. Juan Miguel Bayonas, edil del Grupo Municipal Popular y además responsable de Seguridad Ciudadana, era el encargado de hacer público el contenido de la citada moción que se debatirá el próximo lunes.

Según detallaba el concejal, en los últimos años se ha detectado un aumento en los delitos reiterados, especialmente en materia de robos, hurtos y ocupaciones ilegales. Y es que, según los datos de 2024 fueron detenidos en España alrededor de 1.500 delincuentes multirreincidentes. "Este número pone de manifiesto la magnitud de un problema que se repite en todas las comunidades autónomas y que genera una presión constante sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", indicaba Bayonas López.

Juan Miguel Bayonas, este viernes. / L.O.

"Los lorquinos no podemos resignarnos a que los mismos delincuentes, una y otra vez, sigan atentando contra la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos", reiteraba el responsable de la seguridad municipal, que calificaba de "desfasada" la legislación vigente, algo que "convierte a España en un terreno más fácil para el crimen".

Además, la propuesta popular incluye la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad que refuerce la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el objetivo de mejorar la eficacia en la prevención y respuesta frente a la delincuencia habitual. En este sentido, Juan Miguel Bayonas expresaba la necesidad de dotarlos de los medios, la tecnología y el respaldo legal necesario para combatir el crimen. "Cuando la ley se convierte más en un obstáculo que en una herramienta para detener a los criminales reincidentes es momento de cambiarla. Queremos que nuestras calles sean seguras, que los vecinos vivan sin miedo y que los delincuentes multirreincidentes sepan que aquí se cumple la ley con firmeza", terminaba el edil.

Cazado por las cámaras

Seguidamente, Juan Miguel Bayonas informaba de una detención realizada por parte del Cuerpo Municipal de Policía en la que jugaban un papel clave las cámaras de seguridad instaladas por todo el municipio.

Control policial en San Cristóbal. / L.O.

Así, los dispositivos resultaban vitales para localizar a un joven que, presuntamente, había cometido el robo de un bolso mediante la fórmula del tirón en la zona de la Pasarela alcalde Miguel Navarro. "Gracias a las cámaras de videovigilancia que están integradas en el sistema, se ha podido identificar al autor material de estos hechos. Cabe reseñar la gran profesionalidad y el conocimiento, tanto de los propios sistemas de videovigilancia como del ámbito social y del perfil del autor, lo que ha dado como resultado una resolución rápida y eficaz del suceso, pudiendo además tener constancia de otros hechos relacionados con esta persona" indicaba el edil, que aprovechaba para felicitar tanto a Policía local como Policía Nacional por la rápida actuación.

Del mismo modo, Bayonas López anunciaba que el Ayuntamiento se personará en la denuncia para solicitar la expulsión del autor del delito, un ciudadano de origen magrebí.