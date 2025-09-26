Festejos
La Feria de Lorca afronta su recta final con música, cultura y gastronomía como protagonistas
Tras el éxito del pasado fin de semana, continúa la oferta de citas para todos los públicos, despidiendo las celebraciones por todo lo alto
La Feria de Lorca entra en sus últimos días festivos y lo hace con un intenso programa de actividades que, durante todo el fin de semana, traerá citas pensadas para todos los públicos. Música, cultura, gastronomía, deporte y actividades infantiles llenarán cada rincón de la ciudad para despedir la feria por todo lo alto. "Este último fin de semana de feria será el broche de oro a unas fiestas que han abarrotado las calles del municipio con miles de personas. Hemos preparado una programación amplia y variada para que todos, desde los más pequeños hasta los mayores, disfruten de estas celebraciones", declaraba la edil de Festejos, María de las Huertas García.
Por un lado, niños y niñas volverán a ser protagonistas en la Ludoferia, en los jardines del Palacio de Guevara, abierta el viernes 26 y sábado 27 de 13 a 20 horas, con juegos y talleres para disfrutar en familia. También en el recinto ferial acogerá de la mano de las atracciones infantiles y puestos de algodón, dulces típicos, etc., con precios populares y otros espacios de animación que garantizan una jornada cargada de diversión. Además, el Museo Arqueológico Municipal organiza, junto a la Asociación de Amigos del Museo, unos talleres infantiles sobre las gentes del Paleolítico dirigidos a niños y niñas de 7 a 12 años: 'Los animales hace 30.000 años', 'El arte rupestre' y la elaboración de un 'Colgante sobre una concha marina'.
Asimismo, la música volverá a llenar las calles y plazas, y la gastronomía seguirá siendo protagonista. Las mejores tapas se unen a la variada oferta de bares y restaurantes de la ciudad, ofreciendo creaciones originales que mezclan tradición y vanguardia. Además, gracias a la incorporación de la aplicación móvil y web ‘Rutappa’, la gran novedad de este 2025, es más fácil conocer y situar en el mapa las elaboraciones gastronómicas de cerca de una treintena de establecimientos, que se han adherido a la iniciativa de la mano de Hostelor.
Cultura y deporte
Del mismo modo, la cultura también será una opción este fin de semana con exposiciones temporales en diversas sedes de la ciudad, así como en Ifelor a través de Feramur; a lo que se suma el deporte, que llega de la mano de los JDG. En este caso, la agenda completa se puede consultar en la web de la concejalía de Deportes. Por último, los festejos culminarán el domingo, cuando se celebrarán dos citas emblemáticas: la Misa y traslado de la Patrona al Santuario desde San Mateo (11 h) y la XIX Exhibición de Enganches de Caballos (12 h).
Conciertos y actuaciones musicales
Viernes 26
- 17:30 h Glorieta de San Vicente (Norte Perdido), Plaza Calderón (Supersónicos), Plaza Arcoíris (Meraki), Plaza de España (Camarote de los Hermanos Marx), Plaza Real (DJ Juan Espada)
- 22:30 h. Huerto de la Rueda. Sesión DJ con Koni Deejay + DJ Jorquera + Iván Belmonte + Diego Cano (entrada libre hasta completar aforo)
- 23:00 h. Coso de Sutullena. Vanesa Martín en concierto (entrada de pago).
Sábado 27
- 17:30 h Plaza Calderón (SR. LOBO), Glorieta San Vicente (Siroko), Plaza Arcoíris (Reconversión) Plaza de España (Ratones), Plaza Real (Sesión DJ Iván Belmonte)
- 22:30 h: Coso de Sutullena. Antoñito Molina en concierto (entrada de pago)
- 00:00 h: Huerto de la Rueda. SUNFEST DJS con Diego Cano, Koni Deejay, PedroFeder, DJ Juanky, Ramón García e Iván Belmonte (gratuito)
Domingo 28
- 17:30 h. Plaza Calderón (Essencial)
- 21:00 h: sesión DJ con Koni Deejay + Diego Cano + PedroFeder + DJ Solw en el Huerto de la Rueda (gratuita).
