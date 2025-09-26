La Feria de Lorca afronta su recta final con música, cultura y gastronomía como protagonistas

La Feria de Lorca entra en sus últimos días festivos y lo hace con un intenso programa de actividades que, durante todo el fin de semana, traerá citas pensadas para todos los públicos. Música, cultura, gastronomía, deporte y actividades infantiles llenarán cada rincón de la ciudad para despedir la feria por todo lo alto. "Este último fin de semana de feria será el broche de oro a unas fiestas que han abarrotado las calles del municipio con miles de personas. Hemos preparado una programación amplia y variada para que todos, desde los más pequeños hasta los mayores, disfruten de estas celebraciones", declaraba la edil de Festejos, María de las Huertas García.

Por un lado, niños y niñas volverán a ser protagonistas en la Ludoferia, en los jardines del Palacio de Guevara, abierta el viernes 26 y sábado 27 de 13 a 20 horas, con juegos y talleres para disfrutar en familia. También en el recinto ferial acogerá de la mano de las atracciones infantiles y puestos de algodón, dulces típicos, etc., con precios populares y otros espacios de animación que garantizan una jornada cargada de diversión. Además, el Museo Arqueológico Municipal organiza, junto a la Asociación de Amigos del Museo, unos talleres infantiles sobre las gentes del Paleolítico dirigidos a niños y niñas de 7 a 12 años: 'Los animales hace 30.000 años', 'El arte rupestre' y la elaboración de un 'Colgante sobre una concha marina'.

Actividad infantil en la plaza de toros. / L.O.

Asimismo, la música volverá a llenar las calles y plazas, y la gastronomía seguirá siendo protagonista. Las mejores tapas se unen a la variada oferta de bares y restaurantes de la ciudad, ofreciendo creaciones originales que mezclan tradición y vanguardia. Además, gracias a la incorporación de la aplicación móvil y web ‘Rutappa’, la gran novedad de este 2025, es más fácil conocer y situar en el mapa las elaboraciones gastronómicas de cerca de una treintena de establecimientos, que se han adherido a la iniciativa de la mano de Hostelor.

Cultura y deporte

Del mismo modo, la cultura también será una opción este fin de semana con exposiciones temporales en diversas sedes de la ciudad, así como en Ifelor a través de Feramur; a lo que se suma el deporte, que llega de la mano de los JDG. En este caso, la agenda completa se puede consultar en la web de la concejalía de Deportes. Por último, los festejos culminarán el domingo, cuando se celebrarán dos citas emblemáticas: la Misa y traslado de la Patrona al Santuario desde San Mateo (11 h) y la XIX Exhibición de Enganches de Caballos (12 h).