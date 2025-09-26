Un exconcejal corrupto del PP dará nombre a un campo de fútbol en Torre Pacheco

PP y Vox han aprobado en el pleno municipal de Torre Pacheco denominar el nuevo campo de fútbol 8 con el nombre de José Saura Meroño 'PiPi', exconcejal condenado por corrupción en sentencia firme. El que fuera edil de deportes con el anterior gobierno local del PP (2003-2015) fue condenado por corrupcion política al adjudicar a dedo multitud de contratos de proyectos de obras.

El Partido Independiente de la localidad lamenta la deriva autoritaria del actual alcalde al romper la institucionalidad que, aseguran, siempre ha estado presente, hasta ahora, en la denominación de espacios públicos, desde el consenso unánime y mociones conjuntas de todos los grupos políticos

El Grupo Independiente votó en contra de la propuesta de Vox (que anteriormente tambien había sido presentada por PP) considerando que las calles, plazas y edificios públicos deben tener nombres de personas ejemplares para la sociedad, lo cual no se cumple en este caso. El portavoz independiente denuncia la falta de dignidad política del actual equipo de gobierno local, recordando con sus acciones, y omisiones, un tiempo que avergonzó al municipio de Torre Pacheco durante una triste época que ya se consideraba superada.