El 99,5% de los medicamentos se dispensan con receta electrónica

El 99,5 por ciento de las prescripciones de medicamentos y productos de los profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) que se dispensan en las oficinas de farmacia a los pacientes se realizan mediante el uso de la receta electrónica. Este sistema informatizado, plenamente implantado en la Región de Murcia, permite la transmisión de la información de los tratamientos farmacológicos, que requieran receta médica, directamente a las farmacias para su dispensación.

Además, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región, el SMS va a incorporar al sistema de la receta electrónica la prescripción de fórmulas magistrales y vacunas antialérgicas y bacterianas, que en la actualidad se realizan con talonario de receta.

Así lo anunció el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que participó ayer en Mula en el acto institucional por el Día Mundial del Farmacéutico, una jornada que este año cuenta con el lema ‘Piensa en salud, piensa en farmacia’.

Pedreño avanzó que «está previsto desarrollar junto con las farmacias y los laboratorios que elaboran las vacunas la inclusión en el sistema de receta electrónica de los formularios de pedido con su composición. De esta manera, la oficina de farmacia enviará el formulario de pedido al laboratorio de forma electrónica y el usuario se ahorrará la necesidad de presentarlo en formato papel en la farmacia, como ocurre en la actualidad».

El titular de Salud resaltó «la labor de las 581 oficinas de farmacia con las que cuenta la Región, tanto por ser un recurso esencial para los pacientes por su accesibilidad, cercanía y confianza, como por la importante colaboración que desarrollan en diferentes ámbitos con el sistema sanitario regional».

De igual modo, la Comunidad y las farmacias de la Región seguirán colaborando en el desarrollo de los cribados de cáncer colorrectal y de cérvix. De esta manera, las oficinas de farmacia seguirán dispensando el material necesario para la auto toma de la muestra de estos dos tipos de cáncer, que posteriormente el paciente debe llevar al centro de salud para su análisis.

Innovación digital

Pedreño avanzó una innovación digital en el Portal del Paciente destinada a modernizar y hacer más eficiente la experiencia de los usuarios, cuya puesta en marcha está prevista para octubre. Se trata del ‘aviso de última dispensación’ diseñado para mejorar el seguimiento de los tratamientos crónicos.

Consiste en la generación de un aviso en la receta electrónica de la última dispensación del medicamento para que el farmacéutico pueda informar al usuario que debe acudir a la consulta del médico a renovarle los tratamientos, evitando así que caduquen y se pueda quedar sin medicación. Entre sus ventajas está la prevención de interrupciones del tratamiento ,ya que el farmacéutico al ver el aviso informará al usuario de la necesidad de renovar el tratamiento.

Los edificios, de verde

Diferentes municipios de la Región de Murcia se han sumado a la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico iluminando de verde sus edificios más emblemáticos.

La agenda de actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Farmacéutico culmina este viernes en Murcia con una Jornada de Hemodonación en las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos (Avenida Jaime I El Conquistador, 1, Entresuelo) desde las 9:00 a las 14:00 horas, organizada conjuntamente con el Centro Regional de Hemodonación.