Los zombies tomarán Águilas para poner a prueba tu capacidad de superviviencia

Águilas acogerá la noche del 4 de octubre la celebración del evento Viral Zombie Real Game, un juego interactivo de supervivencia en el que las calles de la ciudad serán escenario de una simulada invasión de muertos vivientes.

Los participantes tendrán que intentar sobrevivir durante la madrugada a esa invasión zombi usando su destreza, habilidad e ingenio.

El ayuntamiento recuerda que se trata de un juego en el que está prohibido el alcohol, en el que se fomenta el compañerismo y en el que los participantes tendrán que resolver enigmas, acertijos y superar pruebas.

Se desarrollará desde las once de la noche a las cuatro de la madrugada en diferentes localizaciones.

La actividad, para la que ya están a la venta las entradas en la web viralzombie.es, prevé congregar cientos de personas.