Medio Ambiente
Lorca se posiciona contra el Plan de Conservación de la Tortuga Mora
PP y Vox, que cuentan con mayoría absoluta, llevarán una moción al próximo Pleno que "defiende al sector agropecuario frente a las afecciones ocasionadas"
El Plan de Conservación de la Tortuga Mora no convence en Lorca. Así quedará ratificado en el próximo Pleno municipal cuando, a instancias de PP y Vox –que cuentan con mayoría absoluta– se apruebe una moción que "defiende al sector agropecuario frente a las afecciones ocasionadas" por el Proyecto de Decreto de aprobación del citado plan.
Los concejales de Desarrollo Industrial y de Agricultura y Ganadería, José Martínez y Ángel Meca, respectivamente, trasladaban esta iniciativa que se debatirá en unos días, haciendo hincapié en las "importantes afecciones que este proyecto genera sobre la actividad agraria en diversas zonas del municipio".
En este sentido, los ediles señalaban que las zonas de protección delimitadas en el plan se han realizado a partir de modelos teóricos de probabilidad de presencia de la especie, "sin estudios de campo contrastados", incluyendo además nuevas restricciones a la actividad agrícola al ser necesario un informe vinculante de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática para la creación de nuevas superficies de regadío, transformaciones de uso o alteraciones del terreno mayores de una hectárea. "Esta medida carece de criterios objetivos, genera inseguridad jurídica y puede paralizar inversiones en el campo lorquino", denunciaban Martínez y Meca.
Defender a los agricultores
Asimismo, dentro del texto se solicitará la exclusión del los terrenos agrícolas consolidados del listado de fincas a expropiar y la repetición del trámite de consulta pública previo a la aprobación del plan. "No vamos a permitir que se criminalice a la agricultura de Lorca con un plan hecho sin rigor y cargado de restricciones. La agricultura no es el problema; es la vida, la economía y el futuro de nuestro municipio. Defender a los agricultores es defender a Lorca", aportaba José Martínez, edil de Vox, palabras a las que terminaba sumándose Ángel Meca: "es fundamental que la protección del Medio Ambiente sea compatible con el desarrollo socioeconómico de Lorca".
A este respecto, cabe señalar que, una vez se debata la moción en la asamblea local, el acuerdo obtenido será remitido, para su puesta en conocimiento, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia y a las organizaciones agrarias del municipio.
