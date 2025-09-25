Feramur abre en Lorca con el reto de atraer jóvenes a la artesanía

Lorca vuelve a ser –y así lo será hasta el próximo domingo– la capital regional de la artesanía. Y lo hará, una vez más, de la mano de Feramur, la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, que se inauguraba este jueves en el palacio de ferias y congresos de la Ciudad del Sol. Durante el acto de inauguración, que se realizaba a media mañana, todos los intervinientes coincidían en el revulsivo que supone la cita para la artesanía en todo el levante, así como su función revitalizadora.

De hecho, el programa de actividades de esta edición se basa en mostrar la artesanía como una opción de futuro para los jóvenes, buscando así fomentar el relevo generacional. Así lo explicaba Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, quien informaba de la ponencia centrada en el acercamiento de la artesanía a la juventud y la importancia de asegurar la continuidad de los oficios tradicionales que se llevará a cabo a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales.

El bordado lorquino volvía a ser uno de los grandes atractivos de Feramur. / Daniel Navarro

"La artesanía no solo representa nuestras raíces, sino también una oportunidad de futuro, por ello, desde el Gobierno regional estamos trabajando para que estos oficios tradicionales no se pierdan y puedan transmitirse a los jóvenes, incorporando el diseño, la innovación y nuevas formas de comunicación", indicaba López Aragón.

Lo que sí quedaba claro en el acto, donde también tomaban parte el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez, es que la artesanía local, regional y nacional está viva. Tanto es así que, por primera vez en años se agotaban los espacios disponibles para artesanos, participando un total de 92 expositores, provenientes el 75 por ciento de la Región, y de estos, un 38 por ciento de Lorca.

El esparto, otro de los protagonistas de la feria. / Daniel Navarro

Abierta de forma continua hasta el domingo, en Feramur se podrá disfrutar de una amplia variedad de productos y técnicas artesanales. En concreto, habrá una zona con demostraciones en vivo de oficios tradicionales como alfarería, talla de piedra, bordado, mosaico romano o encaje de bolillos. También se ofrecerán talleres participativos abiertos al público, desfiles de moda organizados por el IES Bartolomé Pérez Casas y la Asociación Artelor, así como degustaciones gastronómicas con productos artesanales de la Región.

En este sentido el regidor lorquino ponía en foco en la gran oportunidad que supone la feria para "un sector estratégico para la región y el municipio", que coincide además con las fiestas de la ciudad. "En estos días se puede disfrutar de la gran oferta cultural, patrimonial, turística, gastronómica, hostelera y de ocio que ofrece nuestra ciudad para todos los públicos, de todas las edades y todos los bolsillos; lo que convierte a Feramur no sólo en un revulsivo de la cita en sí misma, sino también para el municipio".

Recuerdo para Juan Miguel Aledo

En el transcurso del acto, los representantes políticos e institucionales, además de los propios artesanos, tenían un recuerdo especial para el fotógrafo lorquino Juan Miguel Aledo, que fallecía en la madrugada de este jueves sin poder llegar a participar en una cita a la que era fiel desde hace décadas.