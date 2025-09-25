Caravaca de la Cruz es una de las sedes del proyecto europeo 'Resilientes’ de cooperación para el desarrollo económico y social de las zonas rurales. En el mismo participan administraciones, entidades de economía social y expertos universitarios de regiones de Francia, Portugal y España. El grupo de trabajo ha visitado la cooperativa de bordado caravaqueño instalada en las aulas de formación de la Casa-Museo de los Caballos del Vino como ejemplo de creación y desarrollo de una cooperativa de economía social vinculada a las tradiciones del territorio, capaz de generar empleo y dinamizar medio rural.

El alcalde, José Francisco García; el director general de Economía Social de la Comunidad Autónoma, Antonio Pasqual del Riquelme, y la concejal de Empleo, Ana Belén Martínez, junto a representantes de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia UCOMUR, han participado en la jornada de trabajo desarrollada en el municipio.

Caravaca, sede un proyecto europeo de cooperación para el desarrollo económico y social de las zonas rurales / Enrique Soler

El proyecto ‘Resilientes’, cofinanciado por el programa InterregSudoe, reúne a un consorcio internacional de administraciones, entidades de economía social y expertos universitarios, que trabajarán en red para identificar, intercambiar y transferir buenas prácticas en materia de resiliencia territorial. Durante las dos jornadas de trabajo en Murcia, los socios presentan los mecanismos de cooperación previstos para fortalecer el papel de la economía social y de las entidades locales como motores de desarrollo y cohesión en el territorio.