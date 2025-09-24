La II Semana del Mayor llevará su programa de actividades a toda Lorca

Los mayores de todo el municipio de Lorca podrán disfrutar este año de los eventos programados por la segunda edición de la Semana del Mayor. Y es que precisamente esta es la mayor novedad que incorpora este evento, que comenzaba siendo un evento aislado dentro del programa de Feria. Mayte Martínez, edil responsable de Política del Mayor, concretaba que los eventos comenzarán el próximo lunes 29 y culminarán el 3 de octubre, día en que se celebrará la gran 'Gala del Mayor'.

Concretamente, será a las 9:30 h, del citado lunes cuando la semana dará comienzo con una gran jornada de baile en la carpa de Almendricos, mientras se desarrollan las visitas guiadas al Castillo de Lorca y al Campus Universitario, con grupos reducidos y plazas limitadas previa inscripción. Por la tarde, a las 19:30 h, tendrá lugar el acto oficial de inauguración, en los Jardines del Palacio de Guevara, con la actuación de la Coral de Santa Cecilia.

Presentación, este miércoles, de la semana del mayor. / L.O.

El martes 30 de septiembre, a las 9:30 h, la Plaza de España se llenará de energía con una clase magistral de gimnasia; y, a las 18:00 h, el deporte continuará en el parque de Zarcilla de Ramos. Seguidamente, el miércoles 1 de octubre, a las 9:30 h, tendrá lugar el Día del Mayor con una gran cita de baile en la Plaza de España y la lectura del manifiesto. Por la tarde, a las 18:00 h, la actividad se traslada a la carpa de La Hoya con una nueva sesión de gimnasia.

El jueves 2 de octubre, están previstas nuevas visitas guiadas al Castillo y la Universidad; además, a las 9:30 h, el baile llegará a Campillo, y por la tarde, a las 18:00 h, la gimnasia llega al local social de Purias. Como gran cita, el viernes 3 de octubre, tendrá lugar la esperada Gala del Mayor a las 19:30 h en la carpa del Huerto de la Rueda, una velada de música y alegría donde se podrá disfrutar del espectáculo 'El Gran Guateque de Luis Muñoz', entre otras intervenciones y sorpresas. Las entradas para poder asistir se pueden recoger en la Concejalía de Política del Mayor.

Inscripciones

Todas estas actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Lorca, se enmarcan en el programa ‘Cercanos’ en Lorca, financiado por la Dirección General de Personas Mayores y, para inscribirse, los interesados pueden llamar al 968 467 754 o bien hacerlo de forma física en el centro Cívico Francisco Méndez.