La reivindicación de obras contras las riadas en Lorca llega a San Esteban

Vivir sin miedo cada vez que llueve o se esperan fuertes precipitaciones. Esta es la principal reclamación que la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca (PAILOR) lleva promulgando desde hace 13 años y que este miércoles hacía suya el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Lo hacía tras mantener un encuentro junto a los componentes de la entidad y vecinos de las diputaciones de Campillo y La Torrecilla, territorios más afectados aquel trágico 28 de septiembre de 2012, cuando murieron 5 personas y se registraron daños superiores a los cien millones de euros.

Y es que, poco después de las inundaciones, los expertos señalaban que sería necesario levantar presas de laminación en las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como encauzar la de Biznaga, para evitar que los terrenos volvieran a convertirse en un auténtico pantano. Sin embargo, más de una década después, nada se ha hecho.

Reunión entre la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca y López Miras. / L.O.

"Son cruciales para salvar vidas", están definidas por la Confederación Hidrográfica del Segura desde 2015 "y son demandadas socialmente desde hace demasiados años", aportaba en este sentido el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. A estas palabras se sumaba el máximo mandatario autonómico, que durante el encuentro trasladaba su apoyo a los vecinos, reclamando a su vez a la CHS y al Ministerio para la Transición Ecológica la ejecución de las obras.

"En la Región de Murcia existen tres zonas cuyos riesgos y peligrosidad sobresalen respecto del resto: la Vega Media del Segura, el Mar Menor y específicamente la zona de El Campillo, en Lorca", apuntaba por su parte el consejero, en referencia al alto riesgo que se concentra en las pedanías lorquinas, y que terminaba recordando que es el Gobierno central el que ostenta la competencia de la planificación, diseño y ejecución de las obras necesarias para reducirlo.

Por su parte el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que lideraba la comitiva, agradecía la sensibilidad del Gobierno de la Región y aprovechaba para, además de las ya citadas reclamaciones, mostrar su descontento por los continuos cambios de criterio de la Confederación al respecto de los mapas de riesgo de inundación. En la reunión además de los representantes políticos, participaban los presidentes de las asociaciones de vecinos de Campillo y Torrecilla, Joaquín Giner y Cayetano Padilla, la presidenta de Pailorca, Adelina Sánchez, y el alcalde pedáneo de Campillo, José Carlos García.

De nuevo a la calle

El encuentro en San Esteban se produce en vísperas de la concentración que, una vez más, organiza PAILOR para reclamar la construcción de las infraestructuras necesarias para evitar avenidas.

Cartel anunciador de la concentración de este domingo. / L.O.

En esta ocasión la manifestación se llevará a cabo por la rambla de La Torrecilla, uno de los cauces más peligrosos del municipio y que durante los últimos meses recibía gran cantidad de atención mediática debido a los planes de ADIF para levantar una estructura de más de diez metros en el punto de confluencia del cauce con el Corredor Mediterráneo. Así, aunque el ente estatal se encuentra estudiando la posibilidad de modificar el proyecto, los vecinos se concentrarán este domingo a partir de las 11 para reivindicar soluciones.