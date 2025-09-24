El Fiscal pide que siga la causa por asesinatos contra uno de los investigados por el incendio Ricote

El fiscal del caso que se instruye en un juzgado de Cieza por la muerte de tres personas en el incendio de su vivienda, en Ricote, ocurrido en mayo de 2024, de madrugada, ha pedido este miércoles que continúe la causa contra uno de los cuatro investigados por tres presuntos delitos de asesinato y que se deje fuera a los otros tres.

El representante del ministerio público ha hecho esa petición durante la comparecencia celebrada en la sede judicial, en la que el abogado Pablo Cuesta, letrado que defiende a los familiares de las víctimas, ha solicitado que continúe contra los cuatro.

Durante la vista, con presencia de todas las partes del proceso, desarrollada al haber finalizado la instrucción del caso y como fase intermedia prevista en la Ley del Jurado, ambas acusaciones han solicitado que se reclame la hoja histórico-penal de los investigados y que se llame a declarar a tres de ellos, que aún no lo han hecho.

La acusación particular ha reclamado también que sean citados, como testigos, varios vecinos del pueblo al considerar que pueden aportar datos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, las defensas de los investigados han pedido que se archiven las diligencias para todos ellos por falta de pruebas sobre la autoría del incendio en el que murieron una mujer impedida de 88 años, su pareja, de 91, y el hijo de ella, de 60.

En declaraciones a Efe, Cuesta ha dicho que fue un incendio intencionado y que los hechos, a pesar de no existir una prueba directa, podrían ser constitutivos de tres delitos de asesinato, al existir indicios bastantes para sostener esa acusación.

Para el abogado, "sería una barbaridad que se pudiera archivar algo tan grave, ya que la prueba indiciaria es abrumadora respecto de uno de los investigados".

Este, el principal investigado, presuntamente, indica Cuesta, "hizo una pintada -en una puerta de la vivienda- amenazando de muerte, por una deuda de drogas, inmediatamente antes de que comenzara el incendio en la casa, lo que se ha demostrado a través de una pericial caligráfica".

El abogado espera que la causa siga adelante y que se vaya a juicio, que se desarrollaría en la Audiencia Provincial de Murcia ante un jurado popular.

Según él, los hechos podrían ser constitutivos de tres delitos de asesinato agravados, por los que se podría pedir incluso la prisión permanente revisable.