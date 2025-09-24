Cehegín acoge las XIV Jornadas de Voluntarios de Protección Civil de la Región de Murcia los próximos 13 y 14 de diciembre

Cehegín será el escenario de las Décimo Cuartas Jornadas de Voluntarios de Protección Civil de la Región de Murcia, que se celebrarán los días 13 y 14 de diciembre coincidiendo con la conmemoración del Año Jubilar de la Patrona, la Virgen de las Maravillas.

El acto de presentación ha contado con la presencia del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente Martínez, a quien la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha agradecido su asistencia, destacando la importancia de este encuentro. También han estado presentes el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Zafra y el coordinador de Protección Civil Cehegín, José Moya.

Las jornadas reunirán a representantes y voluntarios de distintos puntos de la Región y contarán con la intervención de la Directora General de Emergencias Nacional, Virginia Barcones

Las jornadas reunirán a representantes y voluntarios de distintos puntos de la Región y contarán con la intervención de la Directora General de Emergencias Nacional, Virginia Barcones, y de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, quienes participarán en el programa de ponencias.

Programación

Presentación de la programacion de esta edicion / La Opinión

La programación se desarrollará en dos jornadas diferenciadas. El primer día se celebrarán las ponencias y actividades formativas, que incluirán también la visita a la Virgen de las Maravillas en este año histórico para la ciudad. El segundo día estará dedicado a la exposición de materiales de Protección Civil y de los distintos colectivos participantes, lo que permitirá acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan estos voluntarios.

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente Martínez, ha puesto en valor el papel de los voluntarios de Protección Civil, subrayando que su compromiso y esfuerzo son un pilar fundamental en la atención de emergencias y en la seguridad de los municipios.

La alcaldesa ha señalado que estas jornadas representan un espacio de intercambio de conocimientos y de buenas prácticas entre los distintos colectivos, además de ser organizadas por los propios voluntarios de Protección Civil de Cehegín, que con su compromiso y entrega han convertido este evento en un referente en la Región.