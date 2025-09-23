Gastronomía
Regresa The Burger Week a Alcantarilla: las mejores hamburguesas vuelven en octubre
Hasta 12 foodtrucks se darán cita en el recinto de fiestas de la localidad con música en directo cada noche
Los perseguidores de la hamburguesa perfecta ya tienen plan y su destino está en Alcantarilla. El festival regional The Burger Week regresa por segunda vez en la localidad, en el Recinto de Fiestas de Alcantarilla, donde se darán cita 12 foodtrucks con hamburguesas, entrantes, bebidas, postres y opciones sin gluten.
Participan hamburgueserías de prestigio, como Vacania, Foodbab, Trafic Burger, Rubio Smash, El Castillo Encantado, MKT Burger, Burger Lab, Txio Revuelo, Cívico y Jangueo, acreditada por la Asociación de Celiacos de Murcia (ACMU) para garantizar que su hamburguesa sin gluten está libre de contaminación cruzada. Todas ellas tendrán un precio único de 12,50 euros.
"Esta es una de las actividades centrales del Festival Octubre Joven y esperamos que sea todo un éxito, como el año pasado, puesto que se celebra el fin de semana antes del Festival de Arte Urbano, el 16 al 19 de octubre, y todas las noches habrá música en directo”, aclaró la alcaldesa del municipio, Paqui Terol.
Festival de Arte Urbano
Otra de las principales actividades es el Festival de Arte Urbano, que se celebra el 25 de octubre con concursos de pintura rápida y grafiti, en el que participan artistas urbanos profesionales como Kraser, Jotalo y el muralista británico Rocket01, que pintarán sus obras junto a los ganadores del concurso de grafiti que organiza el Ayuntamiento.
Ese mismo sábado se celebra el concurso de pintura rápida, en el que los participantes realizan sus obras ‘in situ’ con la técnica de pintura libre y la temática del municipio de Alcantarilla desde las 08:00.
Este año, como novedad, el Centro Cultural Infanta Elena acogerá ‘Play Alcantarilla Game Day’, el primer encuentro de gaming, ciencia, tecnología y cultura digital que se celebra en Alcantarilla. Y otras actividades programadas son la Fiesta Halloween para niños y adolescentes, el 31 de octubre en la Plaza Adolfo Suárez, la Feria de las Asociaciones, teatro, talleres de grafiti, de tecnología, de dramaturgia y de literatura, así como una campaña para fomentar la adopción responsable de animales de compañía.
