PSOE de Las Torres de Cotillas denuncia cobros indebidos del concejal de Deportes

El partido asegura que Sergio Jornet habría recibido más de 2.500 euros de forma irregular en plenos y comisiones durante casi un año

Francisco Jesús López Manzanera, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el consistorio torreño

Francisco Jesús López Manzanera, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el consistorio torreño / L.O.

L.O.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha denunciado que el concejal de Deportes, Sergio Jornet, habría percibido de forma indebida más de 2.500 euros en los últimos diez meses en concepto de asistencias a plenos y comisiones informativas.

Según el PSOE local, este cobro resulta “absolutamente irregular” y “contrario a lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”, ya que Jornet percibe actualmente un salario público cercano a los 23.000 euros anuales por una dedicación del 66%, equivalente a unos 35.000 euros brutos a jornada completa.

La formación socialista también señala que el edil recibe otras retribuciones como entrenador de la Escuela de Atletismo, "una asociación que, precisamente, obtiene subvenciones municipales de la concejalía que él mismo dirige".

“Este hecho constituye una grave vulneración de la Ley mantenida deliberadamente durante casi un año, lo que supone un fraude hacia los torreños y un menoscabo de los fondos públicos municipales”, denuncia el comunicado del PSOE.

Ante esta situación, el grupo municipal exigirá la devolución de todos los ingresos irregulares, incluidos los intereses, así como la asunción de “responsabilidades políticas inmediatas” por parte del concejal.

El PSOE concluye que la ciudadanía de Las Torres de Cotillas “merece representantes que actúen con transparencia, honestidad y respeto absoluto a la legalidad”, subrayando que “el dinero público es sagrado y debe gestionarse con rigor y pulcritud”.

