Festejos
El Maratón de Cuentos se mantiene como cita ineludible de la Feria de Lorca tras 30 años
Este jueves 60 contadores de historias se reunirán en Plaza Real a partir de las 18:30 horas
La Feria de Lorca se prepara para su jornada más mágica, que llegará este jueves cuando sesenta contadores de historias den voz, durante más de tres horas, a relatos y fábulas de todo tipo. La cita tendrá lugar a las 18:30 horas en Plaza Real, frente a la biblioteca 'Pilar Barnés', edificio que acogía la presentación de la trigésima edición del Maratón ‘Lorca, Ciudad de Cuento’.
"Es uno de los actos más tradicionales de la Feria y Fiestas de septiembre. Creo que todos hemos participado de lo que es todo un acontecimiento. Cumplimos 30 años gozando de la mejor salud posible, porque ni el terremoto, ni la pandemia de Covid impidieron que el maratón se celebrara" señalaba durante la presentación la edil de Educación, Rosa Medina, que aprovechaba el momento para rememorar la historia de la cita.
Y es que, desde su primera edición en 1996, en el maratón han tomado parte más de 1.200 contadores de historias. "Representantes de toda la sociedad lorquina. Niños, jóvenes y mayores. Políticos, escritores, profesores, toreros, policías, estudiantes, periodistas, jueces, sacerdotes, representantes de las cofradías de Semana Santa, Coros y Danzas… bien podríamos decir que quién no ha contado una historia en 'Lorca, Ciudad de Cuento'", abundaba Medina Mínguez, que también recordaba los diferentes emplazamientos en los que se ha celebrado la maratón.
Promoción de la lectura
Nacido como un evento para impulsar la lectura, la narración oral y la costumbre de contar cuentos, la propuesta partía del actor Juan Pedro Romera que recibía el apoyo del personal bibliotecario de Lorca para llevarla a cabo. "A Juan Pedro, a Susana, Luisa… a todos los contadores profesionales y amateur que se han dado cita y al público que escucha con interés esas historias, queremos darles las gracias. Este año serán más de 60 los que nos relatarán viejas y nuevas aventuras, por lo que invito a todos a celebrar estos 30 años con nosotros", terminaba la concejala responsable del ramo.
