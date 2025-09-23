Comercio
Los comercios de Lorca saldrán a la calle entre el 2 y el 5 de octubre
Establecimientos de todo el municipio volverán a instalarse en la céntrica plaza de Calderón para aumentar las ventas
La plaza de Calderón de la Barca, en pleno centro de Lorca, se convertirá de nuevo en un auténtico centro comercial al aire libre durante los primeros días de octubre. Y lo hará de la mano de la 'Feria del Comercio', que entre los días 2 y 5 del citado mes volverá a sacar a la calle a las tiendas del municipio. "Tras el éxito de la Feria Grande, el municipio ofrece de manera consecutiva otra gran cita, que convierte la ciudad en escaparate para el comercio local, a través de una oferta variada de productos, que podrán admirar y adquirir lorquinos y visitantes", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, durante la presentación del evento.
Junto a él tomaban parte el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, y la presidenta de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca (UCCL), María José Navarro, quien explicaba que en esta edición tomarán parte más de 25 comercios, que "ofrecerán sus productos con descuentos exclusivos y grandes novedades de temporada".
Organizada por la UCCL con el objetivo impulsar, dinamizar y reactivar el comercio local, fomentar el consumo de proximidad y crear un espacio de encuentro entre comerciantes y ciudadanía, el evento destaca por la gran variedad de artículos que se podrán adquirir, a saber: ropa, calzado, esencias y aromatizantes, complementos, mobiliario o decoración.
Al respecto de la logística necesaria para el evento, los organizadores destacaban que se dispondrán 20 jaimas de grandes dimensiones para que los participantes puedan exhibirán sus productos, además de una carpa de animación interactiva infantil que, bajo el nombre de 'adventurland' aportará un espacio de conciliación durante la feria.
Horario del evento:
- Jueves 2 de octubre: Inauguración oficial con participación institucional: 18:00h (hasta las 21:30h.).
- Viernes 3 y sábado 4: de 10:30h a 14:00h y de 17:00h a 21:30h.
- Domingo 5 de octubre: de 10:30h a 18:00h.
Preocupación por el soterramiento
Durante la presentación, los presentes destacaban que otro de los objetivos de la feria es subir las ventas que, desde el inicio de las obras de integración urbana del ferrocarril, han sufrido descensos considerables en la Ciudad del Sol. En este sentido, el primer edil reiteraba su petición al Ministerio de Transportes de compensaciones económicas para los sectores más afectados como consecuencia de las obras.
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Las tormentas llegan a la Región este domingo
- Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena
- Elevan a naranja la alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte