Los comercios de Lorca saldrán a la calle entre el 2 y el 5 de octubre

La plaza de Calderón de la Barca, en pleno centro de Lorca, se convertirá de nuevo en un auténtico centro comercial al aire libre durante los primeros días de octubre. Y lo hará de la mano de la 'Feria del Comercio', que entre los días 2 y 5 del citado mes volverá a sacar a la calle a las tiendas del municipio. "Tras el éxito de la Feria Grande, el municipio ofrece de manera consecutiva otra gran cita, que convierte la ciudad en escaparate para el comercio local, a través de una oferta variada de productos, que podrán admirar y adquirir lorquinos y visitantes", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, durante la presentación del evento.

Junto a él tomaban parte el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, y la presidenta de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca (UCCL), María José Navarro, quien explicaba que en esta edición tomarán parte más de 25 comercios, que "ofrecerán sus productos con descuentos exclusivos y grandes novedades de temporada".

De derecha a izquierda: María José Navarro, Mayte Martínez, Fulgencio Gil y Rafael Navarro. / L.O.

Organizada por la UCCL con el objetivo impulsar, dinamizar y reactivar el comercio local, fomentar el consumo de proximidad y crear un espacio de encuentro entre comerciantes y ciudadanía, el evento destaca por la gran variedad de artículos que se podrán adquirir, a saber: ropa, calzado, esencias y aromatizantes, complementos, mobiliario o decoración.

Al respecto de la logística necesaria para el evento, los organizadores destacaban que se dispondrán 20 jaimas de grandes dimensiones para que los participantes puedan exhibirán sus productos, además de una carpa de animación interactiva infantil que, bajo el nombre de 'adventurland' aportará un espacio de conciliación durante la feria.

Horario del evento: Jueves 2 de octubre : Inauguración oficial con participación institucional: 18:00h (hasta las 21:30h.).

: Inauguración oficial con participación institucional: 18:00h (hasta las 21:30h.). Viernes 3 y sábado 4 : de 10:30h a 14:00h y de 17:00h a 21:30h.

: de 10:30h a 14:00h y de 17:00h a 21:30h. Domingo 5 de octubre: de 10:30h a 18:00h.

Preocupación por el soterramiento

Durante la presentación, los presentes destacaban que otro de los objetivos de la feria es subir las ventas que, desde el inicio de las obras de integración urbana del ferrocarril, han sufrido descensos considerables en la Ciudad del Sol. En este sentido, el primer edil reiteraba su petición al Ministerio de Transportes de compensaciones económicas para los sectores más afectados como consecuencia de las obras.