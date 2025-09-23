Descontento en Lorca por la respuesta del Estado a los daños de las lluvias de marzo

"Profundamente decepcionante". Así calificaba el de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, la respuesta del Gobierno nacional a los daños provocados por las intensas lluvias que, durante semanas, caían en el municipio de Lorca el pasado mes de marzo. Tanto es así, que no se descarta acudir a la Justicia para, como señalaba el concejal, "defender los intereses de este Ayuntamiento y, lo que es más importante, de los propios lorquinos".

Pero primero, el asunto irá a Pleno. Según Meca Ruzafa, en la sesión correspondiente al mes de septiembre se dará cuenta de la situación derivada de la publicación el pasado 12 de septiembre de una resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial por la que se aprobaba la convocatoria de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial, previstas en el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril pasado; y se pedirá el apoyo de todos los grupos políticos para reclamar al Estado más ayudas.

Ángel Meca (d.) y José Martínez (i.) ante los medios de comunicación. / L.O.

Y es que, la citada resolución solo contempla subvencionar la mitad del gasto realizado por el Consistorio en reparaciones de emergencia –más de 3 millones de euros– y deja fuera a los damnificados ya sean ciudadanos, entidades privadas, agricultores o ganaderos. "Esta convocatoria resulta claramente insuficiente para la recuperación del municipio tras los graves perjuicios que aquellos episodios de lluvia dejaron tras de sí, y encima llega muy tarde", abundaba el edil, que señalaba: "aún son numerosos los afectados que acuden a las oficinas municipales".

"No está en lo que tiene que estar", señalaba por su parte el edil de Emergencias, José Martínez, que acusaba al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de estar "más preocupados de camuflar sus casos de corrupción y de mantener la gobernabilidad con los socios de su Gobierno que en ayudar".

"Tardanza incomprensible"

Del mismo modo, ambos ediles hacían hincapié en la demora de las ayudas, criticando que casi seis meses después se desconozcan los acuerdos del Consejo de Ministros en el que se declaró a Lorca como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil. "Se han llevado a cabo numerosos contactos y gestiones desde el Ayuntamiento de Lorca con la Delegación del Gobierno y con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el fin de que se nos fuera notificado o comunicado el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de abril, con resultado infructuoso", apuntaba Ángel Meca, que terminaba sentenciando: "necesitamos que se atiendan nuestras reclamaciones. Son esenciales para avanzar en la fase de recuperación y para superar los graves perjuicios que aquellos episodios dejaron tras de sí".